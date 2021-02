Noile reguli de la graniță i-au luat prin surprindere pe românii care se întorc în țară. Unii nu au mai vrut să intre în România

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat vineri lista ţărilor și teritoriilor din „zona galbenă”, stabilind totodată și noi regulile privind aplicarea carantinei.

Persoanele care vin din cele 67 de țări aflate în „zona galbenă” intră în carantină timp de 14 zile. De altfel, revenirea în țară se face cu un test PCR, singurii cărora le este permis accesul sunt cei care vin cu mașina personală. Celorlalți nu li se permite îmbarcarea în avion sau în autocar.

Iar cei care se întorc cu mașina personală pot scurta perioada carantinei la zece, dacă prezintă un test PCR. În cazul unor români care au vrut să intre în țară, pe la Vama Nădlac

“Când am plecat din Germania către România ştiam că nu este carantinare. Acum aflu că trebuie să stau 14 zile undeva, în nu ştiu ce centru. Nu-mi convine. Eu mi-a luat liber de la lucru 10 zile. O să mă întorc în Germania şi o să vin altădată acasă. Am anulat tot. E păcat că am cheltuit atâţia bani pe drum degeaba”, a declarat bărbatul pentru adevarul.ro.

Noile formalităţi de la graniţă prelungesc timpii de aşteptare la intrarea în ţară, spun oamenii care s-au plâns că au stat câteva ore la cozi.

„Nu am stat atât de mult la gheretă cât am stat aici la ghereta DSP. Durează mult actele care se fac acolo”, a declarat un şofer care se pregătea să intre în România.

Lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea în România, actualizată vineri de CNSU: Portugalia, Israel, Muntenegru, Insulele Turks și Caicos, Andorra, Cehia, Monaco, Spania, San Marino, Slovenia, Gibraltar, Guernsey, Saint Lucia, Liban, Letonia, Estonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Saint Vincent și Grenadine, Marea Britanie, Aruba, Albania, Seychelles, Bahrain, Franța, Sint Maarten, Malta, Suedia, Puerto Rico, Lituania, Luxemburg, Serbia, Panama, Maldive, Irlanda, Brazilia, Olanda, Insulele Falkland, Italia, Eswatini, Belgia, Chile, Peru, Columbia, Elveția, Argentina, Kosovo, Belarus, Kuweit, Austria, Uruguay, Bolivia, Republica Moldova, Botswana, Macedonia de Nord, Cipru, Polonia, French Polynesia, Georgia, Liechtenstein, Malaezia, Germania, Ungaria, Qatar, Africa de Sud.

surse: Adevarul.ro, Liberatea.ro