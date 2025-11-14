Cine transmite LIVE Bosnia Herțegovina – România la TV, în preliminariile Campionatului Mondial

Cine transmite LIVE Bosnia Herțegovina – România la TV: penultimul meci din grupa H din preliminariile CM 2026, se joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, de la ora 21.45.

Cu o victorie, „tricolorii” își asigură în mare măsură locul 2 în grupa H și adversari mai accesibili la barajul din primăvară.

Bosnia Herțegovina – România se anunță însă a fi un meci foarte greu, ambele echipe luptând pentru locul doi, care ar aduce adversari mai facili, teoretic, la barajul din primăvară

Reamintim că în tur, România a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1.

Cine transmite LIVE Bosnia Herțegovina – România: partida va putea fi urmărită la TV și la Radio. Astfel, meciul va fi trasmis în direct la Prima TV și la Radio România Actualități, de la ora 21:45.

Naționala mai are de disputat două meciuri din grupa H de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Cel cu Bosnia se anunță unul de foc, în condițiile în care cele două se află în luptă directă pentru locul doi în grupă, care ar aduce, în teorie, adversari mai facili la barajul din primăvară.

„Tricolorii” mai au șanse matematice și la primul loc, însă clasarea pe locul secund pare mult mai realistă. România e pe 3, cu 10 puncte, la 5 în spatele liderului Austria. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte.

În cazul în care România nu termină pe locul 2, are asigurată prezența la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor.

Bosnia Herțegovina – România: Lotul extins

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo / Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Marian AIOANI (FC Rapid 1923);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 / Germania), Bogdan RACOVIȚAN (Raków / Polonia), Adrian RUS (Universitatea Craiova), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa / Israel), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj).

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa / Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena / Grecia), Vlad DRAGOMIR (Pafos / Cipru), Ianis HAGI (Alanyaspor / Turcia), Florin TĂNASE (FCSB), Darius OLARU (FCSB), Dennis MAN (PSV / Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor / Turcia), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor / Turcia), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, Louis MUNTEANU (CFR Cluj).

Vezi aici imagini de la antrenamentele de dinaintea meciului.

Foto: FRF

