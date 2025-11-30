Connect with us

Actualitate

Numerele la LOTO, la extragerea din 30 noiembrie, aduc premii de milioane

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum 10 secunde

Numerele la LOTO la extragerea din 30 noiembrie aduc premii importante pentru jucători. Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 27 noiembrie, Loteria Română a acordat 27.520 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Numerele norocoase vor fi extrase după ora 18:30.

Premiile LOTO din 30 noiembrie 2025

Loto 6/49 – la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

Joker – la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

Loto 5/40 – la categoria I este în joc un report în valoare de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 76.400 de lei.

