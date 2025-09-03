O consilieră locală din Câmpeni, condamnată penal într-un dosar de fraudă din fonduri UE. Ce pedeapsă a primit

O consilieră locală din Câmpeni a fost condamnată în primă instanță, pentru mai multe fapte penale. Narcisa Maria Hanțiu și-a aflat pedeapsa din partea magistraților Tribunalului Alba în data de 3 septembrie 2025.

Inculpata (H.M.N, în comunicatul emis de DNA Alba Iulia) a reprezentat PSD în Consiliul Local Câmpeni, dar s-a aflat și pe lista candidaților pentru Camera Deputaților din partea PSD Alba la alegerile din 2024, pe un loc neeligibil.

Soț și soție anchetați de DNA și condamnați

A fost cercetată pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fals în declarații în formă continuată, fals intelectual, complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA Alba Iulia. De asemenea, în același dosar a fost condamnat recent și soțul său, fost consilier județean din partea social democraților, Virgil Valentin Hanțiu.

Ca și în cazul soțului său, aceasta și-a recunoscut vina și a fost de acord cu semnarea unui acord de recunoaștere al vinovăției cu procurorul de caz.

În data de 3 septembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au admis acordul de recunoaștere al vinovăției.

Pentru ce a fost judecată

Într-un comunicat de presă emis de DNA Alba Iulia, procurorii au detaliat pentru ce a fost cercetată femeia.

Hanțiu Maria Narcisa, persoană fizică fără calitate specială, administrator al SC CENTRU CONSULT AGRO SRL, SC LACTMONT SRL și SC CENTRU TEHNIC SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fals în declarații în formă continuată, fals intelectual, complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,

În perioada 2023 – 2024, în cadrul derulării proiectului pe fonduri europene obținut în cadrul intervenției DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027”, inculpatul N.C.G., beneficiind de ajutorul unora dintre inculpații menționați anterior, ar fi instigat pe inculpata H.M.N. să depună la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Alba mai multe documente false (declarații, certificat de calificare profesională, facturi, adeverințe, etc.), demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept a sumei totale de 261.219 lei.

Achiziții fictive pentru finanțare nerambursabilă de la stat

Întrucât inculpatul N.C.G. nu mai putea accesa în nume personal finanțarea în cadrul intervenției DR-30, deoarece anterior obținuse sprijin în cadrul submăsurii 112, acesta i-ar fi solicitat inculpatei H.M.N. (persoană cunoscută în zona Câmpeni pentru activitatea de consultanță pe care o desfășoară pentru persoanele care doresc să acceseze proiecte finanțate atât din fonduri europene, cât și din fonduri naționale) să întocmească un dosar pentru accesarea finanțării în cadrul intervenției DR-30, pe numele altei persoane, el fiind în fapt beneficiarul real al sumelor de bani.

Pentru a o convinge pe respectiva persoană să acceseze fondurile europene, inculpatul N.C.G. i-ar fi promis acesteia suma de 25.000 de lei.

Astfel, ar fi fost înființată o exploatație zootehnică fictivă pe numele acelei persoane, iar sumele de bani primite ca urmare a obținerii finanțării ar fi fost încasate de inculpata N.D.R., care ar fi fost împuternicită să desfășoare operațiuni bancare în contul exploatației.

După încasarea sumei menționate anterior, inculpata N.D.R., deși avea cunoștință de nelegalitatea acestor sume de bani, ar fi făcut mai multe retrageri de numerar, ar fi transferat suma de 103.550 lei în contul bancar deținut de fiul său, inculpatul N.C.G. și ar fi achitat în avans un credit în valoare de 137.154 lei.

În perioada 2022 – 2024, în contextul aprobării unui proiect de sprijinire a investițiilor pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, inculpatul H.V.V., în calitate de administrator al SC LACTMONT SRL, ar fi folosit înscrisuri false obținute prin crearea unui circuit comercial și financiar fictiv, demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept a sumei totale de 950.000 lei.

Finanțări derulate prin intermediul Agenției Naționale a Zonei Montane

În concret, în perioada 2022-2023, inculpata SC Lactmont SRL, având ca administratori pe H.V.V. și H.M.N., ar fi formulat o cerere de finanțare în cadrul programului de investiții derulat prin intermediul Agenției Naționale a Zonei Montane și după aprobarea acesteia, ar fi derulat procedurile de achiziție stabilite prin planul de afaceri în vederea implementării proiectului.

Astfel, SC Lactmont SRL ar fi depus cererea de finanțare optând pentru schema de ajutor care sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, respectiv investiție integrată care permite colectarea, condiționarea, prelucrarea și depozitarea în condiții optime a laptelui și a produselor obținute.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pentru acest tip de investiție a fost de 1.900.000 de lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat și 50% reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Prin urmare, pentru a încasa suma de 950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziționat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA.

În crearea circuitului financiar fictiv, inculpații H.V.V. și SC Lactmont SRL ar fi beneficiar de ajutorul inculpaților SC Tehnologic Trust SRL (societate controlată în fapt de inculpatul H.V.V.), SC Zinanto SRL (societate administrată de inculpatul B.M.M.), SC Centru Tehnic SRL și SC Centru Consult Agro SRL (societăți administrate de inculpata H.M.N.).

Ulterior, prin interpunerea în circuitul comercial și financiar a societăților menționate mai sus, inculpatul H.V.V. ar fi procedat la majorarea artificială a prețului produselor achiziționate de la furnizorii inițiali astfel încât să se facă dovada, contrar realității, că SC Lactmont SRL ar fi efectuat cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA și, astfel, să obțină pe nedrept rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA, provenind de la bugetul național.

Controla fluxul plăților

Inculpata H.M.N. ar fi avut acces la conturile bancare ale tuturor societăților implicate în acest circuit comercial și financiar, ar fi controlat fluxul plăților și ar fi întocmit documentele contabile care au creat aparența că aceste relații comerciale și financiare sunt reale.

Toate aceste documente false, împreună cu cele trei cereri de rambursare, ar fi fost depuse de către SC Lactmont SRL, prin intermediul inculpatului H.V.V., la Agenția Națională a Zonei Montane, pentru a face dovada, contrar realității, că au fost efectuate cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA și prin urmare, societatea are dreptul la rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA.

Ce capete de acuzare au reținut magistrații

În motivarea pe scurt a magistraților sunt notate faptele pentru care femeia a fost condamnată. Potrivit portal.just.ro, faptele reținute de magistrați au fost următoarele:

Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene

Fals în declarații în formă continuată (2 acte materiale);

Fals intelectual

Complicitate la obținerea ilegală de fonduri în formă continuată (3 acte materiale – cereri de rambursare din septembrie și noiembrie 2023);

Fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (15 acte materiale).

Pedeapsa primită

Pentru faptele sale aceasta a fost condamnată în total la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare și o amendă penală de 7000 de lei. De asemenea a mai fost obligată și la 80 de ore de muncă în folosul comunității.

Ca și pedepse accesorii timp de un an nu mai poate fi aleasă în funcții cu autorități publice sau în funcții publice, de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, sau de a ocupa o funcție de conducere într-o persoană juridică de drept public.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

