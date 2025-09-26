O femeie din Alba, victimă a violenței domestice, și-a iertat agresorul în instanță. Statul va plati din bani publici avocații

O femeie din Alba victimă a violenței domestice și-a iertat agresorul. Mai exact și-a iertat soțul care a bătut-o. Este unul dintre zecile de cazuri anuale la nivel județean și dintre sutele de cazuri la nivel național, în care victima renunță la acuzații.

În data de 25 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au încetat procesul față de inculpat, după ce victima din dosar și-a retras plangerea.

Este vorba despre un caz clasic de violență în familie, unde bărbatul și-a bătut soția. Potrivit magistraților, femeia a fost bătută în seara zilei de 13 august 2024.

Atunci, inculpatul a lovit-o cu pumnul în zona feței pe soția sa, cauzându-i leziuni pentru a căror vindecare au fost necesare 20-25 zile îngrijiri medicale și la aceiași dată, ulterior faptei de lovire, i-a adresat în mod repetat amenințări cu moartea.

Un an mai târziu, în fața instanței, femeia a arătat că renunță la acuzațiile aduse. Drept urmare, magistrații au fost nevoiți să renunțe la judecată.

Totuși, atât victima cât și inculpatul au avut avocați din oficiu în timpul procesului (șase ședințe de judecată) dar și în faza de cameră preliminară. Avocații trebuie plătiți pentru munca depusă, iar banii vor fi virați din fonduri publice.

Mai exact, pentru inculpat onorariul a fost de în cuantum de 1718 lei și onorariul apărătorului desemnat din oficiu în cauză pentru persoana vătămată în cuantum de 1080 lei vor fi avansate Baroului Alba din fondurile Ministerului Justiţiei și rămân în sarcina statului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News