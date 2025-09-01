O icoană cu Sfânta Treime de la Mogoș-Miclești, pictată în 1835 și restaurată, exponatul lunii la Muzeul Unirii din Alba Iulia

O icoană cu Sfânta Treime de la Mogoș-Miclești, pictată în 1835 și restaurată va fi prezentată marți, 2 septembrie 2025, de la ora 11:00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, ca exponatului lunii septembrie.

Potrivit reprezentanților Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, recent, sub îndrumarea profesorului Mirel Bucur de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a fost finalizată restaurarea unei icoane pictate în 1835 de Ioan Costea-Verman pentru biserica din Mogoș-Miclești.

Descoperirea ei, acum mulți ani, a fost o adevărată revelație pentru cercetătorii și colecționarii interesați de pictura pe sticlă, deoarece oferea șansa recuperării paternității pentru un număr impresionant de icoane.

Cu timpul, s-a confirmat și că singurele lucrări semnate ale acestui iconar originar cel mai probabil din Lancrăm se păstrează în colecțiile Muzeului albaiulian. Recent, activitatea sa a fost întregită prin atribuirea picturii parietale a bisericii de lemn din Ghirbom.

Este vorba despre o întâlnire cu un artist complex, a cărui pictură se remarcă prin coloritul rafinat și naivitatea caldă, un pictor care a stăpânit deopotrivă dimensiunile reduse ale panourilor pentru icoane și monumentalitatea pereților bisericilor și ale cărui lucrări se numără astăzi printre cele mai apreciate de colecționarii de icoane pe sticlă.

Astfel, exponatul va putea fi văzut în perioada 2 septembrie – 5 octombrie 2025.

