O nouă meserie a devenit legală în România. Pentru a o practica, este nevoie de un curs

Ocupația de îngrijitor de animale de companie a devenit oficial o meserie în România. Este însă nevoie de calificare, adică de un curs pentru care urmează să fie stabilite o metodologie și o structură.

Cei care vor să se califice pentru această nouă vor urma un curs acreditat în care vor învăța, între altele, cum să abordeze, spre exemplu, un cățel dificil și cum să acorde primul ajutor.

Meseria de îngrijitor de animale presupune sarcini precum administrarea hranei și apei, curățarea adăposturilor, monitorizarea stării de sănătate și asistența veterinarului.

Cei care au grijă de animale pot fi remunerați și prin tichete de activități casnice.