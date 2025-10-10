Eveniment
O nouă pană de curent a lovit Alba Iulia și mai multe localități din județ, vineri după-amiază
O nouă pană de curent a lovit Alba Iulia și mai multe localități din județ, vineri după-amiază. Distribuție Energie Electrică România a anunțat, pe lângă lista zonelor afectate, și informația că ”termenul de remediere este momentan indisponibil”.
Pana majoră de curent s-a produs în jurul orei 16:30. O altă pană, care a afectat Roșia de Secaș, s-a produs la ora 15:55.
În această săptămână s-au produs mai multe incidente de acest fel, în Alba Iulia și alte localități.
Vezi și: Pană MASIVĂ de curent în Alba. Semnalul de telefonie de la Orange a căzut în același timp
Localități și străzi care au rămas fără curent:
- Loc: ALBA IULIA, Strada: BIRUINTEI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: BUSUIOCULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CALEA VIILOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: CAPRIOAREI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GHISITELOR
- Loc: ALBA IULIA, Strada: GRAULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: LIREI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: NEGOIU
- Loc: ALBA IULIA, Strada: RAZOARE
- Loc: ALBA IULIA, Strada: TRIFOIULUI
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VASILE GOLDIS
- Loc: ALBA IULIA, Strada: VICTORIEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: ARMONIEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: ARTARULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: BIRUINTEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: BUCEGI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: BUSUIOCULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: CAMPULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: CARABUSULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: CASTANULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: CEDRULUI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: COCORILOR
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: DUMBRAVITEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: DUZILOR
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: Fericet
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: GAROAFELOR
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: GLORIEI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: LACRAMIOAREI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: MERISOR
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: PEPINIEREI
- Loc: ALBA IULIA, Sat: OARDA DE JOS, Strada: VICTORIEI
- Loc: UNIREA, Sat: CIUGUDU DE SUS, Strada: PRINCIPALA
- Loc: UNIREA, Sat: CIUGUDU DE JOS, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Strada: CALEA DOAMNEI
- Loc: CIUGUD, Strada: CRINULUI
- Loc: CIUGUD, Strada: IULIU MANIU
- Loc: CIUGUD, Strada: IZVOARELOR
- Loc: CIUGUD, Strada: LIBERTATII
- Loc: CIUGUD, Strada: LUMINII
- Loc: CIUGUD, Strada: PARCULUI
- Loc: CIUGUD, Strada: PROSI
- Loc: CIUGUD, Strada: TRANDAFIRILOR
- Loc: CIUGUD, Sat: TELEAC, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Sat: TELEAC, Strada: SOARELUI
- Loc: CIUGUD, Sat: SEUSA, Strada: LILIACULUI
- Loc: CIUGUD, Sat: SEUSA, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: ALEEA BRAZILOR
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: CABANEI
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: MORARESTI ALBA
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: MOTILOR
- Loc: CIUGUD, Sat: HAPRIA, Strada: PRINCIPALA
- Loc: CIUGUD, Sat: DRAMBAR, Strada: DUPA GARDURI
- Loc: CIUGUD, Sat: DRAMBAR, Strada: PETUNIEI
Interval: 10/10/2025 16:30 – termen remediere momentan indisponibil
Vezi și: Cum să te pregătești pentru un blackout de 48 de ore: Ghid practic pentru cazul în care se produce o pană masivă de curent
Adresa:
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: BISERICII
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: CENTRU
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: DEALULUI
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: POMICULTORILOR
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: PRINCIPALA
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: RECOLTEI
- Loc: ROSIA DE SECAS, Sat: UNGUREI, Strada: VIILOR
Interval: 10/10/2025 15:55 – termen remediere momentan indisponibil
