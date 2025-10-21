Obligație pentru pensionarii români stabiliți în străinătate. Ce trebuie să facă pentru a nu rămâne fără pensie

Obligație pentru pensionarii români stabiliți în străinătate: Beneficiarii de pensii stabiliți în străinătate trebuie să trimită semestrial certificatul de viață pentru a evita suspendarea plății.

Casa Națională de Pensii Publice a reamintit că pensionarii stabiliți în străinătate au obligația de a transmite semestrial certificatul de viață, din proprie inițiativă.

Asta până cel târziu la datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, transmite Casa de Pensii.

Documentul este necesar pentru menținerea în plată a pensiei. Neprezentarea certificatului de viață atrage suspendarea plății pensiei, până la transmiterea acestuia către autorități.

Reluarea plății se face retroactiv, de la data suspendării, imediat după ce certificatul de viață este transmis și înregistrat corespunzător.

Obligație pentru pensionarii români stabiliți în străinătate: Cum se obține certificatul de viață

De ce este necesar acest document: fără certificatul de viață, statul nu are o modalitate sigură de a verifica dacă persoana care primește pensia din străinătate mai este în viață.

Lipsa acestei verificări ar putea duce la continuarea plăților chiar și după decesul beneficiarului.

Certificatul de viață se obține prin completarea formularului în fața unei autorități legale din țara de reședință, cum ar fi un notar public, consulat sau o instituție administrativă locală.

Certificatul este apoi trimis casei de pensii din România sau direct de către beneficiar.

Procedura presupune ca beneficiarul să prezinte certificatul semnat de titular în fața autorității competente, care atestă semnătura și faptul că titularul este în viață.

În unele cazuri, certificatul completat și certificat este trimis direct casei de pensii din România de către instituția străină.

În alte cazuri, beneficiarul primește certificatul și trebuie să-l transmită personal către casa de pensii teritorială competentă sau către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

