Ochelari gratuiți cu inteligență artificială pentru nevăzători, oferiți de o companie Tech. Cum pot fi obținuți

acum 1 minut

Startup-ul românesc dotlumen a lansat o inițiativă prin care oferă gratuit dispozitivele sale cu inteligență artificială românilor cu deficiențe de vedere.

Priectul este derulat în cadrul programului „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – Tech Assist” al ANPDPD (Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități), cofinanțat de Uniunea Europeană, transmite StartupCafe..

Persoanele interesate trebuie să completeze un formular care poate fi accesat aici până pe 14 octombrie, urmând a fi contactate pentru pașii ulteriori.

Firma dezvoltă dispozitive medicale purtabile, asemănătoare unor ochelari, care utilizează AI pentru a înlocui câinii-ghid, la costuri mult mai mici.

Tehnologia este patentată la nivel mondial și a fost deja validată de peste 400 de nevăzători din aproape 40 de țări. Dispozitivul ajută utilizatorii să se orienteze și să se deplaseze independent.

Ochelari gratuiți cu inteligență artificială pentru nevăzători: Anunțul companiei

”Dotlumen este prima pereche de ochelari pentru nevăzători din lume.

Ochelarii replică ajutorul oferit de un câine-ghid, ba chiar mai mult, folosind inteligență artificială și semnale haptice. Folosindu-i, un nevăzător poate să circule singur, să exploreze zone noi, fară nici un alt ajutor, și să trăiască o viață independentă. Sunt tstați și validați de peste 400 de persoane nevăzătoare din 40 de țări.

Acum, se poț obține gratuit prin programul Tech Assist al ANPD, doar pentru cei ce se pre-înscriu în formularul de mai jos, și urmează pașii ce vor fi primiți ulterior telefonic” transmit reprezentanții companiei.

dotLumen dezvoltă dispozitive medicale care pot fi purtate ca niște ochelari de persoanele cu deficiențe de vedere și care pot înlocui câinii-ghid, la costuri mult mai mici.

Dispozitivul folosește inclusiv tehnologii de inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se orienteze independen, la deplasare.

Tehnologia este patentată la nivel mondial și validată de peste 300 de nevăzători, din aproape 30 de țări.

dotLumen a primit fonduri europene de 9,7 milioane de euro printr-un accelerator al European Innovation Council (EIC), precum și o multitudine de premii internaționale.

