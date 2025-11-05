Siteul de anunțuri OLX introduce noi reguli: 24 de ore pentru verificarea produselor și plată blocată până la confirmare

Platforma de anunțuri online OLX schimbă modul în care se fac cumpărăturile online prin serviciul propriu de livrare. Cumpărătorii vor avea acum 24 de ore după primirea coletului pentru a verifica produsul, iar banii vor fi virați vânzătorului doar după confirmare. Noul sistem aduce mai multă siguranță și reguli clare pentru retururi și sesizări.

Cum funcționează noul sistem de la OLX

Siteul de anunțuri OLX introduce o măsură de protecție suplimentară pentru cumpărători. După ce coletul ajunge, utilizatorul are la dispoziție 24 de ore pentru a verifica produsul și a confirma că totul este în regulă.

Vezi și Anunțuri gratuite din Alba

Dacă produsul este conform descrierii, cumpărătorul confirmă primirea, iar plata este eliberată către vânzător. Dacă există probleme (produs deteriorat, incomplet sau diferit față de anunț) cumpărătorul poate deschide o sesizare direct din contul OLX.

Ce se întâmplă dacă există o dispută între vânzător și cumpărător

După deschiderea sesizării, OLX recomandă dialogul direct între cumpărător și vânzător pentru o soluție amiabilă.

Dacă în 48 de ore nu se ajunge la un acord, echipa OLX intervine pentru a analiza cazul.

Toate situațiile vor fi soluționate în cel mult 30 de zile, potrivit companiei.

Dacă se acceptă returul, cumpărătorul primește un AWB furnizat de OLX, iar produsul se trimite înapoi la vânzător. Costul returului este suportat de vânzător.

Dacă vânzătorul refuză returul, OLX analizează situația:

Dacă returul este justificat, cumpărătorul returnează produsul și primește banii înapoi.

Dacă vânzătorul are dreptate, cumpărătorul păstrează produsul, iar plata se face către vânzător.

Plata rămâne blocată până la confirmarea cumpărătorului

Plata se face prin sistemul securizat PayU și rămâne blocată până când cumpărătorul confirmă că produsul este conform.

Astfel, cumpărătorii sunt protejați de eventuale fraude sau produse neconforme, iar tranzacțiile devin mai sigure.

Ce trebuie să știe utilizatorii OLX

Noul sistem se aplică numai pentru comenzile făcute cu opțiunea „Cumpără cu livrare OLX”.

Dacă produsul este neconform, sesizarea trebuie făcută în primele 24 de ore de la primirea coletului.

Dovezile (fotografii, conversații, videoclipuri) pot fi necesare în analiza cazului.

Costul returului este suportat de vânzător dacă returul este justificat.

Serviciul nu se aplică pentru vânzările directe, unde plata se face în afara platformei.

De ce a introdus OLX acest sistem de protecție

Reprezentanții platformei spun că scopul noii măsuri este creșterea încrederii în tranzacțiile online și reducerea situațiilor în care cumpărătorii primesc produse deteriorate sau neconforme. Sistemul de protecție a cumpărătorului este deja activ în alte țări unde operează Grupul OLX și a fost extins acum și în România.

Cine deține OLX și cât de mare este compania

OLX face parte din grupul Naspers, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții sud-africane. Grupul OLX a încheiat anul 2024 cu afaceri de peste 777 milioane de dolari, în creștere cu aproximativ 18% față de anul precedent.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News