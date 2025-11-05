Connect with us

Actualitate

Siteul de anunțuri OLX introduce noi reguli: 24 de ore pentru verificarea produselor și plată blocată până la confirmare

Publicat

acum 30 de secunde

Platforma de anunțuri online OLX schimbă modul în care se fac cumpărăturile online prin serviciul propriu de livrare. Cumpărătorii vor avea acum 24 de ore după primirea coletului pentru a verifica produsul, iar banii vor fi virați vânzătorului doar după confirmare. Noul sistem aduce mai multă siguranță și reguli clare pentru retururi și sesizări.

Cum funcționează noul sistem de la OLX

Siteul de anunțuri OLX introduce o măsură de protecție suplimentară pentru cumpărători. După ce coletul ajunge, utilizatorul are la dispoziție 24 de ore pentru a verifica produsul și a confirma că totul este în regulă.

Vezi și Anunțuri gratuite din Alba

Dacă produsul este conform descrierii, cumpărătorul confirmă primirea, iar plata este eliberată către vânzător. Dacă există probleme (produs deteriorat, incomplet sau diferit față de anunț) cumpărătorul poate deschide o sesizare direct din contul OLX.

Ce se întâmplă dacă există o dispută între vânzător și cumpărător

  • După deschiderea sesizării, OLX recomandă dialogul direct între cumpărător și vânzător pentru o soluție amiabilă.
  • Dacă în 48 de ore nu se ajunge la un acord, echipa OLX intervine pentru a analiza cazul.
  • Toate situațiile vor fi soluționate în cel mult 30 de zile, potrivit companiei.
  • Dacă se acceptă returul, cumpărătorul primește un AWB furnizat de OLX, iar produsul se trimite înapoi la vânzător. Costul returului este suportat de vânzător.

Dacă vânzătorul refuză returul, OLX analizează situația:

  • Dacă returul este justificat, cumpărătorul returnează produsul și primește banii înapoi.
  • Dacă vânzătorul are dreptate, cumpărătorul păstrează produsul, iar plata se face către vânzător.

Plata rămâne blocată până la confirmarea cumpărătorului

Plata se face prin sistemul securizat PayU și rămâne blocată până când cumpărătorul confirmă că produsul este conform.
Astfel, cumpărătorii sunt protejați de eventuale fraude sau produse neconforme, iar tranzacțiile devin mai sigure.

Ce trebuie să știe utilizatorii OLX

  • Noul sistem se aplică numai pentru comenzile făcute cu opțiunea „Cumpără cu livrare OLX”.
  • Dacă produsul este neconform, sesizarea trebuie făcută în primele 24 de ore de la primirea coletului.
  • Dovezile (fotografii, conversații, videoclipuri) pot fi necesare în analiza cazului.
  • Costul returului este suportat de vânzător dacă returul este justificat.
  • Serviciul nu se aplică pentru vânzările directe, unde plata se face în afara platformei.

De ce a introdus OLX acest sistem de protecție

Reprezentanții platformei spun că scopul noii măsuri este creșterea încrederii în tranzacțiile online și reducerea situațiilor în care cumpărătorii primesc produse deteriorate sau neconforme. Sistemul de protecție a cumpărătorului este deja activ în alte țări unde operează Grupul OLX și a fost extins acum și în România.

Cine deține OLX și cât de mare este compania

OLX face parte din grupul Naspers, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții sud-africane. Grupul OLX a încheiat anul 2024 cu afaceri de peste 777 milioane de dolari, în creștere cu aproximativ 18% față de anul precedent.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 30 de secunde

Siteul de anunțuri OLX introduce noi reguli: 24 de ore pentru verificarea produselor și plată blocată până la confirmare
Evenimentacum 27 de minute

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum O oră

Doliu în fotbalul românesc: Antrenorul Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum o zi

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 30 de secunde

Siteul de anunțuri OLX introduce noi reguli: 24 de ore pentru verificarea produselor și plată blocată până la confirmare
Economieacum 4 ore

Magazine și restaurante din Alba, verificate de DSVSA. Acțiune pentru reducerea risipei alimentare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 3 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 7 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 16 ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 27 de minute

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 17 ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum 21 de ore

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie