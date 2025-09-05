OMV face concedieri. Compania intenţionează să renunţe la 2.000 din cei 23.000 de angajaţi. Subsidiara Petrom, cea mai afectată

OMV face concedieri. Compania intenţionează să renunţe la 2.000 din cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, adică un procent de 9% din total.

Informația a fost publicată joi de ziarul Kurier și preluată de Reuters. Publicaţia afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate şi la rafinăria din sudul Germaniei şi în Slovacia, transmite agenția News.ro.

La nivel regional, reducerile vor afecta în special participaţia majoritară românească Petrom. Rafinăria din Burghausen, Bavaria, precum şi sediul din Bratislava vor fi, de asemenea, incluse în programul de restructurări.

În acelaşi timp, la OMV se discută despre extinderea consiliului de administraţie de la patru membri la cinci membri, discuţii care, potrivit Kurier, nu sunt deloc bine primite de personalul OMV. Critica este că „se fac economii la nivelul angajaţilor, iar consiliul de administraţie este extins”.

Concedierile intervin în condiţiile în care grupul – parţial deţinut de statul austriac – a înregistrat anul trecut al patrulea cel mai bun rezultat din istoria sa.

Însă cea mai mare întreprindere industrială din Austria şi-a propus un program de economisire şi creştere a eficienţei, care ar trebui finalizat până în 2027.

Acesta nu include doar reduceri de personal, ci şi multe alte măsuri menite să îmbunătăţească eficienţa şi orientarea către client.

