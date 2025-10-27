Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Care sunt tarifele propuse pentru ocuparea locurilor din parcarea supraetajată. Regulament

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Primăria a pus în consultare publică proiectul privind regulamentul de utilizare și tarifele pentru ocuparea locurilor din parcarea supraetajată ce se construiește pe strada Arnsberg, în locul fostului bloc ”Turturica”.

Parkingul Arnsberg are în total 145 de locuri de parcare din care 6 sunt special amenajate pentru persoane cu handicap și 8 locuri destinate încărcării electrice, se arată în documentația primăriei.

Locurile sunt repartizate astfel: 127 locuri în interior și 18 locuri în exterior.

În interior, la parter sunt 29 locuri, la etaj I 32 locuri, la etaj II 32 locuri și la terasă 34 de locuri.

”Prin investiția Parking Arnsberg se dorește crearea unui sistem organizat de parcare care să reducă presiunea asupra zonelor rezidențiale și zonelor aglomerate, îmbunătățirea siguranței circulației prin reducerea numărului de autoturisme parcate neregulamentar pe carosabil și trotuare, sporirea calității vieții pentru locuitorii din zonă și creșterea atractivității urbane precum și asigurarea unor venituri suplimentare la bugetul local din taxele de utilizare a parkingului”, se mai precizează în proiectul primăriei.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Locuri pentru vizitatori și riverani. Regulament

Din totalul de 145 de locuri de parcare, 46 de locuri vor fi destinate riveranilor cu domiciliul sau reședința în proximitatea parcării.

Zonele în care sunt situate parcările destinate riveranilor sunt: 14 locuri în exterior și 30 de locuri în interior la etajul II și 2 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, la parter.

Din totalul de 145 de locuri de parcare, 99 locuri vor fi destinate vizitatorilor. Zonele în care sunt situate parcările destinate vizitatorilor sunt:

4 locuri de parcare în exteriorul parkingului sunt special amenajate pentru persoane cu handicap

la parter, 27 de locuri, din care 2 locuri sunt destinate încărcării electrice și 25 de locuri sunt pentru alte categorii de vizitatori

la etajul I, 32 de locuri, din care: 30 de locuri sunt pentru vizitatori și 2 locuri sunt destinate încărcării electrice

la etajul II sunt 2 locuri destinate încărcării electrice

pe terasă, 34 de locuri, din care: 32 de locuri sunt pentru vizitatori și 2 locuri sunt destinate încărcării electrice.

Totodată, la parter, sub rampa de acces, se află 5 locuri destinate parcării bicicletelor.

Pentru administrarea locurilor de parcare destinate riveranilor din parking vor fi încheiate abonamente anuale.

Pentru vizitatori, inclusiv locurile de parcare pentru încărcare electrică, va fi aplicat regimul de plată orară, fără a fi valabil nici un alt tip de abonament.

Locurile de parcare pentru biciclete se vor folosi gratuit, în limita disponibilității acestora, fără posibiltatea de a rezerva un loc sau de a instala echipamente de blocare.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Tarif pentru riverani

Din cele 46 de locuri de parcare de reședință, pentru locurile exterioare (14 locuri) se aplică taxa anuală de (Regulamentul de organizare și funcționare al părcărilor de reședință aprobat prin HCL 412/2021 cu modificările și completările ulterioare):

183 lei inclusiv TVA pentru persoane fizice

366 lei pentru persoane juridice

la care se adaugă taxa de teren. Taxele se pot modifica prin hotărâri a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Pentru cele 30 de locuri de parcare de reședință din interiorul parkingului (situate la etajul II), se stabilește taxă anuală în cuantum de:

360 lei pe an pentru persoane fizice

720 lei pentru persoane juridice

inclusiv TVA, la care se adaugă taxa de teren, taxe care se pot modifica prin hotărâri a Consiliului local al municipiului Alba Iulia.

Cele 2 locuri destinate persoanelor încadrate în grad de handicap se folosesc gratuit în baza abonamentului emis de Serviciul Contracte Patrimoniu.

Cele 46 de locuri de parcare de reședință se atribuie conform HCL 412/2021 cu modificările și completările ulterioare în baza cererilor și a listei de așteptare.

Acces și abonament parcare reședință

Accesul/Ieșirea în/din incinta parkingului este asigurat controlat prin citirea numărului de înmatriculare de camerele LPR/ANPR, după achitarea abonamentului de parcare pentru parcările de reședință.

Abonamentul de parcare de reședință poate fi utilizat doar pentru locul de parcare pentru care a fost emis. În cazul nerespectării acestei prevederi, constatată de către polițiștii locali, se va proceda la blocarea accesului și rezilierea unilaterală a abonamentului, cu restituirea sumelor plătite în avans, urmând ca locul de parcare devenit vacant să fie realocat, precum și sancționarea contravențională a conducătorului autoturismului.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Reguli și tarif vizitatori

Din cele 99 locuri de parcare destinate vizitatorilor, 4 locuri de parcare (în exterior) sunt destinate persoanelor cu handicap. Acestea pot fi folosite gratuit de către persoane încadrate în grad de handicap cu obligativitatea afișării la bordul autovehiculului a legitimației cadru emise de Direcția de Asistență Socială.

Pentru restul de 95 de locuri de parcare, din care 8 sunt alocate pentru realizarea de încărcări electrice, se aplică regulamentul Parcărilor publice cu plată orară aprobat prin HCL 235/2019 cu modificările și completările ulterioare, cu excepția tarifelor orare și a programului de funcționare care sunt conforme Anexei 2 la prezentul Regulament.

Vezi și Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1

Pentru autovehiculele care folosesc locurile de parcare pentru încarcare electrică se va achita atât taxa de parcare corespunzătoare pentru perioada de staționare cât și contravaloarea încărcării dacă este cazul.

Accesul/Ieșirea în/din incinta parkingului este asigurat controlat prin citirea numărului de înmatriculare de camerele LPR/ANPR sau a biletului de acces, după plata corespunzătoare pentru perioada de staționare la automatul de plată.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Alte reguli

În incinta parkingului se va circula cu o viteză de maxim 5 km/oră, cu luminile aprinse.

Este interzisă oprirea sau staționarea cu mijloace auto pe căile de acces, căile de rulare, zonele de protecție delimitate prin marcaj corespunzător, precum și pe rampele de urcare/coborâre.

Circulația pietonală va fi desfășurată în afara căilor de rulare, a rampelor de urcare/coborâre și a zonelor de manevră, administratorul parkingului neasumându-și responsabilitatea în cazul producerii unor accidente rutiere din aceste motive.

Parcarea/staționarea pe două locuri de parcare, fără a respecta marcajul de delimitare a locului de parcare, este interzisă.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Amenzi

Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite în perimetrul parcării cu acces controlat și se amendează:

Acces neautorizat / forțarea barierei: Amendă între 500–1000 lei

Deteriorarea echipamentelor Amendă 1500 lei+ obligarea la repararea prejudiciului

Folosirea abuzivă a locurilor rezervate: amendă între 200–400 lei

Nerespectarea semnalizării / indicațiilor: Amendă între 100–300 lei

Controlul, întocmirea notelor de constatare și încheierea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor sunt efectuate de către polițiștii locali sau de către personalul împuternicit al administrației parcării, în limitele competenței legale.

În cazul în care fapta este surprinsă de sistemul de supraveghere video, imaginile pot constitui mijloc de probă în procesul-verbal de constatare.

Procesul-verbal de contravenție se întocmește conform prevederilor OG nr. 2/2001, cu menționarea:

datei, orei și locului faptei

descrierii faptei și a prevederii legale încălcate

datelor contravenientului (dacă sunt cunoscute)

sancțiunii aplicate.

La momentul constatării contravenției, agentul constatator va întocmi și afișa pe vehicul, nota de constatare, iar, în baza notei de constatare, același agent va întocmi procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Persoana fizică sau juridică sancționată contravențional poate achita amenda conform legislației în vigoare și prevederilor legale.

Persoana fizică sau juridică sancționată contravențional poate contesta procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile prevăzute de lege.

Utilizarea imaginilor video

Sistemul de supraveghere video instalat în perimetrul parcării are ca scop principal asigurarea securității persoanelor, vehiculelor și bunurilor, prevenirea și identificarea incidentelor, precum și monitorizarea respectării regulamentului de utilizare a parcării.

Imaginile captate pot fi utilizate, la nevoie, pentru:

investigarea unor fapte care contravin regulamentului intern

soluționarea unor sesizări sau reclamații

furnizarea de probe către autoritățile competente, în condițiile legii.

Accesul la înregistrările video este permis exclusiv persoanelor autorizate de operatorul parcării și, dacă este cazul, autorităților publice competente, în baza unei solicitări oficiale.

Înregistrările video sunt stocate în condiții de securitate și păstrate pentru o perioadă de maximum 30 de zile, cu excepția cazurilor în care sunt necesare pentru investigarea unor incidente sau în scop probatoriu, conform legislației în vigoare.

În zonele supravegheate sunt amplasate semne vizibile care informează utilizatorii cu privire la existența sistemului de supraveghere video, scopul prelucrării și datele de contact ale operatorului.

Administratorul parkingului nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv nici de bunurile aflate în acestea, a bicicletelor, precum și de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care a fost efectuată parcarea, staționarea, respectiv rularea în interiorul parkingului, precum și din cauza unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de plata de despăgubiri.

Parcarea Arnsberg din Alba Iulia. Este interzisă spălarea mașinilor în incintă

Curățenia, deszăpezirea și paza parkingului vor fi asigurate de administratorul parkingului, prin intermediul unor operatori specializați.

După achitarea contravalorii taxei de parcare la casa automată de plată, vizitatorul va avea la dispoziție 10 minute să părăsească incinta parkingului. În cazul depășirii perioadei de 10 minute va fi aplicat tariful orar stabilit prin acest Regulament.

În parking fumatul este interzis.

În parking este interzisă repararea, spălarea autovehiculelor și se vor respecta normele de mediu și siguranță (nu sunt permise scurgeri de combustibili, uleiuri, alte lichide etc și nici depozitarea de bunuri inflamabile în interiorul autovehiculelor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News