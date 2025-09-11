Connect with us

Părinții copiilor cu dizabilități pot lucra de acasă mai multe zile pe lună. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților

Publicat

acum 16 secunde

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care modifică Codul Muncii și oferă facilități suplimentare pentru părinții copiilor cu dizabilități. Conform noilor prevederi, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 18 ani încadrați în grad de handicap vor putea lucra opt zile pe lună de acasă sau în regim de telemuncă.

Măsura se aplică și părinților de gemeni, tripleți sau multipleți, chiar dacă aceștia nu sunt încadrați cu grad de handicap.

Ce prevede noua lege

Până acum, părinții copiilor sub 11 ani beneficiau de patru zile de muncă de acasă pe lună. Noul proiect extinde dreptul la opt zile lunar pentru părinții copiilor cu dizabilități și introduce facilități suplimentare:

  • Opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau telemuncă pentru părinții copiilor cu handicap de până la 18 ani.
  • Două zile în plus pentru fiecare copil suplimentar încadrat în grad de handicap.
  • Aceleași beneficii pentru părinții de gemenii, tripleți sau multipleți, chiar dacă aceștia nu au dizabilități.
  • Excepție: măsura nu se aplică în cazul locurilor de muncă unde natura activității nu permite telemunca.

Motivația modificării legii

Inițiatorii proiectului subliniază că minorii cu dizabilități au nevoi speciale, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, iar părinții trebuie să aloce mai mult timp pentru îngrijirea și sprijinul lor.

„Dezvoltarea fizică și psihică a unui copil cu handicap diferă considerabil de cea a unui copil fără handicap, ceea ce presupune o atenție suplimentară din partea părinților”, se arată în expunerea de motive.

Proiectul a fost adoptat decizional de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Abia după această etapă, noile prevederi vor intra în vigoare.

Ultimele articole pe alba24
