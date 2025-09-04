Educație
Parlamentarii AUR vor să impună prin lege intonarea imnului național și rugăciunea ”Tatăl Nostru” în fiecare zi la școală
Parlamentarii formațiunii politice extremiste AUR vor ”ritualuri educative care să conecteze elevii la patrimoniul cultural și spiritual național”, în fiecare zi, în fiecare unitate școlară, la începutul orelor de curs.
Mai exact vor să modifice legea preînvățămânutlui universitar și propun ca în fiecare clasă, elevii alături de profesori să cânte immul național al României, dar să facă și o rugăciune ”Tatăl Nostru”.
Drept urmare au inițiat un proiect de lege. Proiectul de lege a fost inițiat de deputata Cristina-Emanuela Dascălu, profesor universitar, care potrivit CV-ului, în 1993 a fost bursiera a programului Soros.
Deputatul AUR Alba, Călin Matieș, nu se află printre semnatarii, adică cei care susțin inițiativa colegilor săi. Mai exact nu a semnat proiectul de lege.
Documentul prin care AUR vrea intonarea imnului și o spunerea unei rugăciuni la începutul orelor de curs a fost înregistrat miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social.
Proiectul complet poate fi văzut AICI.
Activitatea ar consta în „intonarea Imnului național al României «Deșteaptă-te, române!» în forma prescurtată prevăzută de Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliilor și stemei României de către autoritățile și instituțiile publice” și „rostirea rugăciunii «Tatăl nostru»”.
Participarea ar fi opțională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, însă textul proiectului prevede că refuzul trebuie comunicat în scris directorului unității de învățământ, „fără a fi nevoie de motivarea acestuia și fără ca cel care refuză să sufere niciun prejudiciu”. Dacă un profesor refuză participarea, atunci elevii clasei respective ar sta însoțiți la moment de un alt profesor, notează edupedu.ro.
Haur
joi, 04.09.2025 at 09:21
Corect,apoi ar trebui la parlamentari: aviz psihologic,facut pe bune ,nu cum se face acum de ex la itp,comparatie facuta intentionat pt ca in ambele cazuri apar ca fiind ok si dupa 1ora soc si groaza,alt control zice altceva! Votantii haur sper ca vor canta si ei obligatoriu,cucurigu si hamham,apoi urmeaza sa dea ture in genunchi,in jurul sediilor haur…