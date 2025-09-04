Parlamentarii AUR vor să impună prin lege intonarea imnului național și rugăciunea ”Tatăl Nostru” în fiecare zi la școală

Parlamentarii formațiunii politice extremiste AUR vor ”ritualuri educative care să conecteze elevii la patrimoniul cultural și spiritual național”, în fiecare zi, în fiecare unitate școlară, la începutul orelor de curs.

Mai exact vor să modifice legea preînvățămânutlui universitar și propun ca în fiecare clasă, elevii alături de profesori să cânte immul național al României, dar să facă și o rugăciune ”Tatăl Nostru”.

Drept urmare au inițiat un proiect de lege. Proiectul de lege a fost inițiat de deputata Cristina-Emanuela Dascălu, profesor universitar, care potrivit CV-ului, în 1993 a fost bursiera a programului Soros.

Deputatul AUR Alba, Călin Matieș, nu se află printre semnatarii, adică cei care susțin inițiativa colegilor săi. Mai exact nu a semnat proiectul de lege.

Documentul prin care AUR vrea intonarea imnului și o spunerea unei rugăciuni la începutul orelor de curs a fost înregistrat miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social.

Proiectul complet poate fi văzut AICI.

Activitatea ar consta în „intonarea Imnului național al României «Deșteaptă-te, române!» în forma prescurtată prevăzută de Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliilor și stemei României de către autoritățile și instituțiile publice” și „rostirea rugăciunii «Tatăl nostru»”.

Participarea ar fi opțională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, însă textul proiectului prevede că refuzul trebuie comunicat în scris directorului unității de învățământ, „fără a fi nevoie de motivarea acestuia și fără ca cel care refuză să sufere niciun prejudiciu”. Dacă un profesor refuză participarea, atunci elevii clasei respective ar sta însoțiți la moment de un alt profesor, notează edupedu.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News