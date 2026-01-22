Connect with us

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”

În timp ce Ministerul Sănătății vorbește despre modernizarea sistemului medical prin telemedicină, mediul privat avertizează că proiectul de ordonanță pus în dezbatere publică este prea vag și riscă să blocheze, în loc să accelereze, dezvoltarea reală a serviciilor medicale la distanță.

Patronatul Antreprenorilor din domeniul Medical salută intenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de a crea un cadru legislativ pentru serviciile de telemedicină, însă consideră că este necesară o reglementare completă și coerentă, pentru a asigura siguranța și eficiența în furnizarea serviciilor medicale.

„Ordonanța pusă recent în dezbatere publică conține, însă, doar două prevederi generale referitoare la telemedicină, care stabilesc că furnizarea serviciilor medicale la distanță se va realiza diferențiat, în funcție de specialitatea medicală și de tipul serviciului, urmând ca detaliile să fie reglementate prin norme de aplicare.

În prezent, la nivel de norme, sunt reglementate punctual doar serviciile de teleradiologie, deși discuțiile despre dezvoltarea telemedicinei în România se poartă de aproape patru ani.

Această abordare limitată ridică semne de întrebare, în condițiile în care legislația în vigoare recunoaște existența a șase tipuri distincte de servicii de telemedicină”, afirmă Patronatul Antreprenorilor din domeniul Medical într-un comunicat remis AGERPRES.

Conform cadrului legal actual, serviciile de telemedicină includ: teleconsultația, teleexpertiza, teleasistența, teleradiologia, telepatologia și telemonitorizarea.

„Doar una dintre aceste categorii beneficiază, în mod efectiv, de norme clare și aplicabile, în timp ce celelalte rămân insuficient reglementate, generând incertitudine juridică pentru furnizori, cadrele medicale și pacienți”, arată aceeași sursă.

Reprezentanții patronatului susțin că, în lipsa unui cadru normativ complet și coerent, există riscul ca dezvoltarea serviciilor de telemedicină să fie încetinită semnificativ, deși acestea reprezintă o soluție reală pentru creșterea accesului la servicii medicale, în special pentru populațiile din zonele defavorizate sau izolate.

„Facem apel la autoritățile competente ca, în procesul de elaborare a normelor de aplicare, să trateze telemedicina într-o manieră completă și echilibrată, astfel încât beneficiile acesteia să poată fi valorificate în mod real, în interesul pacienților și al sistemului de sănătate din România”, transmit aceștia.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri punerea în transparență publică a unui proiect de ordonanță privind telemedicina, care definește tipurile de servicii ce pot fi furnizate la distanță, condițiile în care acestea pot fi oferite și situațiile în care consultația medicală față în față rămâne obligatorie.

