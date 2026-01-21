Connect with us

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare

acum 1 minut

Pensionarea anticipată 2026: Casele de pensii solicită o serie de acte, care sunt necesare la completarea dosarlui de pensionare. O parte dintre acestea trebuie să fie în original. 

Pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, prevăzut în anexa nr. 5 din legea 360/2023, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

Vezi și: Pensia pentru limita de vârstă, în 2026. Cine sunt femeile și bărbații care pot ieși la pensie anul acesta

Reducerea vârstei standard de pensionare  NU se cumulează cu nici o altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative, transmite Casa Națională de Pensii.

Pensia anticipată 2026: Acte necesare

  • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
  • carnetul de muncă (original);
  • alte acte prevazute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
  • adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
  • adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;
  • procura specială pentru mandatar, dacă este cazul;
  • adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat;
  • acte pentru dovedirea calității de beneficiar al decretului lege nr. 118 din 1990, Legii nr. 42 din 1990, etc.
  • adeverință cu datele de contact ale angajatorului /angajatorilor (adresa, e-mail, fax, număr telefon), la care își desfășoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, conform legii nr. 76 din 2022.

Ce nu include calcului pentru stagiul complet de cotizare

La pensionarea anticipată nu se iau în calcul perioadele asimilate (studii universitare, armată, șomaj) și se iau în calcul doar perioadele efectiv cotizate.

Pentru deschiderea dreptului la pensia anticipată, stagiul complet de cotizare contributiv NU include:

Stagiile de cotizare contributive realizate în baza unui contract de asigurare socială, încheiat, începând cu data de:

  • 1 ianuarie 2018, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • 28 septembrie 2020, conform OUG nr.163/2020 ( asigurare retroactivă);
  • 1 septembrie 2024, conform  art. 6 alin.2) din Legea nr. 360/2023.
  • 1 septembrie 2024, conform art. 6 alin.3) din Legea nr. 360/2023 (asigurare retroactivă).

Stagiile de cotizare realizate în sisteme neintegrate sistemului public;

Perioadele asimilate stagiului de cotizare în care o persoană:

  • a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare iniţială, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;
  • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  • a beneficiat de indemnizații de asigurări sociale acordate potrivit legii în intervalul  1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 (concediu pentru incapacitate temporară de muncă, și concediu pentru creşterea copilului,  prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, indemnizaţie pentru maternitate);
  • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

Perioade necontributive:

  • Vechimea în muncă acordată conform Decretului-Lege nr. 118 /1990 (stramutare, deportat, privat de libertate, prizonier);
  • Stagiul suplimentar la vechimea în muncă acordat conform Decretului-Lege nr. 118 /1990;
  • Sporul acordat conform Decretului nr. 112/1965 (pentru țările cu climă greu de suportat);
  • Perioada de șomaj realizată anterior datei de 1 aprilie 2001;
  • Perioada recunoscută în baza Decret Lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;
  • Sporul acordat pentru perioadele de activitate desfășurată în grupe superioare de muncă/condiții speciale de muncă/condiții deosebite de muncă;
  • Perioada în care o persoană a  beneficiat de venit de completare/plăți compensatorii, după data de 1 aprilie 2001- considerată condiție normal de muncă;
  • Alte perioade care au constituit vechime în muncă conform altor actele normative, pentru care nu s-a datorat CAS (ex. șomaj tehnic).
acum 1 minut

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
