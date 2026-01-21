Connect with us

Eveniment

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare

Publicat

acum O oră

Fostul prim - adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la mai puțin de o lună de la pensionare. 

Anunțul a fost făcut de liderul organizației județene a partidului, deputatul Călin Matieș. Jurcoveț a fost trecut în rezervă în data de 31 decembrie 2025.

El a intrat în Jandarmeria Alba în 2006 și a avansat în grad de-a lungul anilor. În 2024 a fost numit prim adjunct al Inspectorului șef, iar la sfârșit de 2025 a fost trecut în rezervă.

El a ieșit la pensie la 50 de ani (după ce i s-au contabilizat 35 de ani de muncă, potrivit legii după care funcționează unele instituții de stat).

  • De menționat că vechimea unui jandarm se calculează după reguli diferite de cele din sistemul civil. În funcție de anumite condiții speciale (intervenții, ordine publică, misiuni operative, pază obiective, etc.), se acordă, de regulă, un spor de 3–6 luni la fiecare an lucrat.

Ultima misiune importantă pentru Jurcoveț a fost chiar în cadrul zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia, când orașul a fost acaparat de simpatizanții lui Călin Georgescu, George Simion și ai Dianei Șoșoacă.

”Cosmin Jurcoveț, fost prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, se alătură echipei AUR Alba.
Un profesionist cu experiență, disciplină, rigoare și respect pentru lege și pentru oameni.

AUR crește prin oameni competenți, iubitori de țară, care au demonstrat prin fapte, nu prin vorbe. Oameni care știu ce înseamnă responsabilitatea, ordinea și munca făcută corect.

România nu mai are nevoie de politicieni de carton. Alba are nevoie de oameni serioși” a transmis Călin Matieș.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Ioan

    miercuri, 21.01.2026 at 17:52

    De la ce vârstă a lucrat ? 15 ani de la 50 de ani are vechime 35 de ani ?

    Răspunde

  2. Dumitru Lucia Elena

    miercuri, 21.01.2026 at 18:47

    🤣🤣🤣

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 4 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Evenimentacum 26 de minute

Bagaj de mână gratuit în avion, locuri gratis lângă copii și compensații pentru zboruri întârziate. Vot în Parlamentul European
Evenimentacum O oră

Reguli privind transportul copiilor în mașină. Ce spune Codul rutier și ce amenzi riscă șoferii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Abrudacum 4 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
Economieacum 6 ore

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Evenimentacum 6 ore

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 7 ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 2 zile

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 11 ore

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Educațieacum 21 de ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Educatie