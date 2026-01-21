Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare

Fostul prim - adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la mai puțin de o lună de la pensionare.

Anunțul a fost făcut de liderul organizației județene a partidului, deputatul Călin Matieș. Jurcoveț a fost trecut în rezervă în data de 31 decembrie 2025.

El a intrat în Jandarmeria Alba în 2006 și a avansat în grad de-a lungul anilor. În 2024 a fost numit prim adjunct al Inspectorului șef, iar la sfârșit de 2025 a fost trecut în rezervă.

El a ieșit la pensie la 50 de ani (după ce i s-au contabilizat 35 de ani de muncă, potrivit legii după care funcționează unele instituții de stat).

De menționat că vechimea unui jandarm se calculează după reguli diferite de cele din sistemul civil. În funcție de anumite condiții speciale (intervenții, ordine publică, misiuni operative, pază obiective, etc.), se acordă, de regulă, un spor de 3–6 luni la fiecare an lucrat.

Ultima misiune importantă pentru Jurcoveț a fost chiar în cadrul zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia, când orașul a fost acaparat de simpatizanții lui Călin Georgescu, George Simion și ai Dianei Șoșoacă.

”Cosmin Jurcoveț, fost prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, se alătură echipei AUR Alba.

Un profesionist cu experiență, disciplină, rigoare și respect pentru lege și pentru oameni.

AUR crește prin oameni competenți, iubitori de țară, care au demonstrat prin fapte, nu prin vorbe. Oameni care știu ce înseamnă responsabilitatea, ordinea și munca făcută corect.

România nu mai are nevoie de politicieni de carton. Alba are nevoie de oameni serioși” a transmis Călin Matieș.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News