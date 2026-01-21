Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA

Vacanța de schi 2026: următoarea perioadă cu zile libere pentru elevi este vacanța ”mobilă” cea decisă la nivel local, de către inspectoratele școlare. Este vorba despre o săptămână, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.

Elevii au revenit la cursuri din 8 ianuarie, iar unii dintre aceștia au din nou vacanță din 9 februarie. Este vorba despre cei din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș.

Elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară

În săptămâna 9 - 15 februarie:

Bistrița-Năsăud

Cluj

Timiș.

În săptămâna 16 - 22 februarie:

Arad

Argeș

Bihor

Brașov

București

Buzău

Caraș-Severin

Călărași

Dâmbovița

Dolj

Gorj

Hunedoara

Ialomița

Ilfov

Iași

Mehedinți

Olt

Prahova

Sălaj

Teleorman

Tulcea

Vâlcea.

În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026:

Alba

Bacău

Botoșani

Brăila

Constanța

Covasna

Galați

Giurgiu

Harghita

Maramureș

Mureș

Neamț

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Vaslui

Vrancea.

După ”vacanța de schi”, următoarea este de Paște,în perioada 4-14 aprilie 2026.

Programele Școala altfel și Săptămâna verde se desfășoară 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Structura anului școlar în 2026

Cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

Vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026

Cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026

Vacanța de primăvară: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

Cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News