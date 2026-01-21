Connect with us

Educație

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA

Publicat

acum 5 secunde

Vacanța de schi 2026: următoarea perioadă cu zile libere pentru elevi este vacanța ”mobilă” cea decisă la nivel local, de către inspectoratele școlare. Este vorba despre o săptămână, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.

Elevii au revenit la cursuri din 8 ianuarie, iar unii dintre aceștia au din nou vacanță din 9 februarie. Este vorba despre cei din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș.

Elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară

În săptămâna 9 - 15 februarie:

  • Bistrița-Năsăud
  • Cluj
  • Timiș.

În săptămâna 16 - 22 februarie:

  • Arad
  • Argeș
  • Bihor
  • Brașov
  • București
  • Buzău
  • Caraș-Severin
  • Călărași
  • Dâmbovița
  • Dolj
  • Gorj
  • Hunedoara
  • Ialomița
  • Ilfov
  • Iași
  • Mehedinți
  • Olt
  • Prahova
  • Sălaj
  • Teleorman
  • Tulcea
  • Vâlcea.

În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026:

  • Alba
  • Bacău
  • Botoșani
  • Brăila
  • Constanța
  • Covasna
  • Galați
  • Giurgiu
  • Harghita
  • Maramureș
  • Mureș
  • Neamț
  • Satu Mare
  • Sibiu
  • Suceava
  • Vaslui
  • Vrancea.

După ”vacanța de schi”, următoarea este de Paște,în perioada 4-14 aprilie 2026.

Programele Școala altfel și Săptămâna verde se desfășoară 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Structura anului școlar în 2026

  • Cursuri:  de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare
  • Vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026
  • Cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026
  • Vacanța de primăvară: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026
  • Cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026
  • Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 6 secunde

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Economieacum 46 de minute

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026
Evenimentacum O oră

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 46 de minute

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026
Economieacum 21 de ore

Spaima antreprenorilor în 2026: Activul net contabil afectează distribuirea dividendelor și restituirea creditelor către asociați
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 23 de ore

Sondaj INSCOP: peste 70% dintre români spun că nu au încredere în Justiție. Ce opinii au votanții PSD, PNL, AUR, USR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 2 ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 2 zile

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 6 ore

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 secunde

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Educațieacum 16 ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Educatie