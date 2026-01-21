Educație
Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Vacanța de schi 2026: următoarea perioadă cu zile libere pentru elevi este vacanța ”mobilă” cea decisă la nivel local, de către inspectoratele școlare. Este vorba despre o săptămână, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026.
Elevii au revenit la cursuri din 8 ianuarie, iar unii dintre aceștia au din nou vacanță din 9 februarie. Este vorba despre cei din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș.
Elevii din Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean.
În săptămâna 9 - 15 februarie:
- Bistrița-Năsăud
- Cluj
- Timiș.
În săptămâna 16 - 22 februarie:
- Arad
- Argeș
- Bihor
- Brașov
- București
- Buzău
- Caraș-Severin
- Călărași
- Dâmbovița
- Dolj
- Gorj
- Hunedoara
- Ialomița
- Ilfov
- Iași
- Mehedinți
- Olt
- Prahova
- Sălaj
- Teleorman
- Tulcea
- Vâlcea.
În săptămâna 23 februarie - 1 martie 2026:
- Alba
- Bacău
- Botoșani
- Brăila
- Constanța
- Covasna
- Galați
- Giurgiu
- Harghita
- Maramureș
- Mureș
- Neamț
- Satu Mare
- Sibiu
- Suceava
- Vaslui
- Vrancea.
După ”vacanța de schi”, următoarea este de Paște,în perioada 4-14 aprilie 2026.
Programele Școala altfel și Săptămâna verde se desfășoară 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.
Structura anului școlar în 2026
- Cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare
- Vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026
- Cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026
- Vacanța de primăvară: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026
- Cursuri: de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026
- Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
