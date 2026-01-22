Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion

Fostul prim adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, a făcut primele declarații după ce a ales să intre în partidul extremist AUR. Intrarea celui de al doilea fost om la conducerea Jandarmeriei Alba, în AUR, s-a produs la nici o lună de la ieșirea la pensie.

Mai exact Jurcoveț s-a pensionat pe 30 decembrie 2025, iar șeful AUR Alba, Călin Matieș (ex PSD) a anunțat intrarea acestuia în partid, în data de 21 ianuarie 2026.

Reporterii alba24.ro l-au contractat pe noul membru al partidului condus de George Simion, pentru a afla motivele care au stat la baza deciziei sale.

În discuția cu reporterul alba24.ro, acesta a spus că singurul motiv pentru care a intrat în partidul extremist este: sprijinirea celor care luptă cu ”cei care își bat joc de carierele militarilor”.

Jurcoveț crede ca AUR luptă cu sistemul

Jurcoveț a declarat că a ales formațiunea AUR pentru că ei sunt în opoziție și ”luptă cu actualul sistem”. De remarcat este faptul că partidul AUR nu are nici o inițiativă legislativă sau vreun discurs pro militari, până în acest moment.

Cum l-a descris pe George Simion

Mai mult de atât întrebat cum au decurs discuțiile acesta a spus că el a mers înspre filiala locală a partidului condus de Simion. A mai declarat că nu a avut discutii cu liderul extremist George Simion pe acest subiect. Acesta a mai spus că Simion a declarat că nu a avut niciodată probmele cu Jandarmeria Alba.

Asta în condițiile în care liderul extremist AUR este cunoscut pentru protestele pe care le organizează și modul în care comunică cu jandarmii. Spre exemplu în 2022 a agresat jandarmii în timpul unui protest STB la București.

Nu crede ca AUR este un partid extremist

Mai mult de atât Simion a acuzat la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025 că marșul său nu este lăsat de către jandarmi să se întâlnească cu cel organizat de susținătorii pro rusului Călin Georgescu.

Întrebat cum comentează faptul că Alianța Pentru Unitatea Românilor este considerat un partid extremist, în primă fază Cosmin Jurcoveț nu a vrut să comenteze, apoi a spus că ”nu crede că AUR este un partid extremist”.

Ce spune despre imaginea Jandarmeriei Alba

De asemenea întrebat cum vede imaginea Jandarmeriei Alba după alegerea politică pe care a făcut-o, acesta a spus că de la 30 decembrie 2025, el nu mai reprezintă Jandarmeria Alba, ci este un militar de carieră.

A mai spus că nu a discutat cu deputatul Călin Matieș despre vreo funcție politică sau de conducere în viitor. Acesta a mai spus că nu i s-a promis nici o poziție într-un viitor legislativ.

Jurcoveț a declarat că după ce alba24.ro a publicat știrea că a intrat în AUR mai mulți foști colegi l-au sunat și l-au felicitat și i-au spus că sunt de acord cu alegerea făcută.

Pensionat la 50 de ani

Cosmin Jurcoveț s-a pensionat în data de 30 decembrie 2025, la vârsta de 50 de ani. Acesta a fost prim adjunct al Jandarmeriei Alba și purtător de cuvânt al instituției.

De asemenea înainte de a intra în Jadarmerie a fost vânător de munte.

