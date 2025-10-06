Pauză în scandalul Primăria Alba Iulia versus STP. Societatea de transport a precizat că revine la programul normal de circulație

Reprezentanții STP Alba Iulia au anunțat într-un comunicat de presă, luni, 6 octombrie 2025 că vor reveni la programul normal de transport. Anunțul a fost făcut după ce vineri, 3 octombrie, aceștia au decis reducerea curselor în Alba Iulia.

Este vorba despre un scandal public între Societatea de Transport Public Alba Iulia și Primăria municipiului Alba Iulia. Pe de o parte reprezentanții Primăriei acuză că STP cere un buget enorm, iar STP susține că Primăria are o datorie de cinci milioane de lei.

Drept urmare în ultimele zile au avut loc o serie de declararații și contre din partea ambelor părți. Totul a culiminat cu ziua de vineri când STP a redus programul de funcționare. În replică primăria a spus că este ”un abuz” și a amenințat mai multe acțiuni.

De asemenea instituția a sesizat Consiliul Concurenței, dar și Curtea de Conturi în acest caz.

Anunțul făcut de STP, luni 6 octombrie: Se revine la programul normal

Reprezentanții STP au comunicat că scandalul a fost mediat, momentan, de președintele AIDA TL.

”Vă aducem la cunoștință că în urma discuțiilor avute cu Președintele Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, Popa Ioan Iancu, ni s-a promis că se rezolvă cât mai urgent situația nedorită care a perturbat activitatea STP SA Alba Iulia și datoriile către societatea noastră vor fi achitate cât mai repede posibil.

În consecință, vom reveni la programul de transport public local normal începând cu data de 06.10.2025, ora 9:30”, au anunțat reprezentații STP Alba.

