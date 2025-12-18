Pedeapsa primită de un tânăr din Alba care a fost prins de polițiști cu hașis asupra sa. Ce au decis magistrații Tribunalului

Dosarele penale în care tineri sunt judecați pentru consum sau posesie de droguri au ajuns o normalitate pe rolul Tribunalului Alba, instanța din județ care judecă astfel de cazuri.

Asta arată că nivelul consumului de droguri este unul ridicat în județ, dar se pare că autoritățile ”țin sub preș” amploarea fenomenului.

Spre exemplu, în data de 17 decembrie 2025, procurorii DIICOT Alba Iulia au semnat un acord de recunoaștere al vinovăției cu un tânăr care a fost prins cu hașis asupra sa.

În termeni juridici hașișiul (un drog obținut din planta de cannabis) este denumit rezină de cannabis.

Din câte se pare, tânărul din Alba a fost depistat în data de 10 mai 2025, de polițiștii din Alba Iulia. Mai exact au efectuat un control corporal asupra acestuia și au descoperit un total de aproape 16 grame de hașiș.

Mai exact câteva bucățele de hașis, acesta fiind sub formă solidă, asemănătoare cu bucățelele de ciocolată. O altă de numire pe stradă a hașișului este și ”ciocolată”.

Ajuns în fața procurorilor DIICOT Alba Iulia tânărul a recunoscut fapta și a dorit să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției. Drept urmare, în data de 17 decembrie 2025, magistrații au admis acordul semnat cu procurorul de caz.

Acesta a fost condamnat pentru infracţiunea de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, la o pedeapsă de patru luni de închisoare cu amânare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

sursă foto: Arhiva Alba24.ro, rol ilustrativ. Poză dintr-un raid al Poliției Române.

