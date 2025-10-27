Connect with us

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice

Publicat

acum 3 ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice au fost aprobate de Senat.

Proiectul de lege adoptat prevede, printre altele, ca durata inițială pentru care a fost dispus ordinul de protecție provizoriu să fie prelungită de drept până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție. De asemenea, se majoreaxă pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecție, în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte. S-au înregistrat 120 de voturi pentru.

Propunerea legislativă modifică și completează, în acest sens, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Pedepse majorate pentru încălcarea ordinului de protecție. Prevederi

Potrivit proiectului, ”în situația înaintării ordinului de protecție provizoriu (…), durata inițială pentru care a fost dispus se prelungește, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea ordinului de protecție”, notează Agerpres.

”Procurorul comunică acest lucru de îndată unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, prevede actul normativ.

De asemenea, prin acest proiect se abrogă articolul 43, care prevede posibilitatea ca victima să renunțe la judecarea cererii pentru emiterea ordinului de protecție atunci când cererea este introdusă în numele victimei de procuror, de reprezentantul autorității sau structurii competente la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței domestice, ori de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, acreditați conform legii.

Recidiva

Proiectul mai stabilește majorarea pedepselor pentru încălcarea ordinului de protecție, în cazul agresorilor care au mai comis anterior astfel de fapte.

”Dacă faptele (…) sunt săvârșite de o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție sau prin ordinul de protecție provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”, prevede actul normativ.

La expirarea duratei măsurilor de protecție, persoana protejată, instituțiile și persoanele abilitate pot solicita un nou ordin de protecție, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol.

În cazul în care nu există o evaluare a riscului de recidivă realizată potrivit competențelor de către un serviciu de probațiune, instanța va efectua o evaluare întemeiată pe probele din dosarul cauzei, mai stabilește proiectul.

Loviri asupra unui membru de familie

Totodată, actul normativ mai prevede eliminarea posibilității retragerii plângerii penale în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă asupra unui membru de familie.

”În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 din Codul Penal, săvârșite asupra unui membru de familie, retragerea plângerii penale nu produce efecte”, se arată în textul proiectului.

”Este un pas important înainte – un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecție reală și sprijin concret”, a transmis Alina Gorghiu, într-un comunicat.

Ea a precizat că proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei speciale comune România fără violență domestică și a avut la bază realitățile dure din teren, semnalate de specialiști, instituții și organizațiile care lucrează zilnic cu victimele.

”Prin aceste modificări, întărim protecția reală a victimelor, închidem portițele legale care îi favorizau pe agresori și aducem legea în acord cu realitatea și cu standardele europene privind protecția victimelor violenței domestice. Este un pas ferm spre o Românie în care instituțiile acționează rapid, coerent și solidar pentru siguranța celor vulnerabili”, a menționat Gorghiu.

Ea a spus că va continua să susțină aceste modificări până la finalul procesului legislativ, pentru ca ele să devină lege cât mai curând. ‘Pentru că fiecare femeie, fiecare copil, fiecare victimă a violenței domestice merită protecție, sprijin și o voce care să fie auzită”, a mai transmis Alina Gorghiu.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

