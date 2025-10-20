Connect with us

Economie

Pensii 2025: veste bună pentru unii pensionari. Vor primi bani în plus până la finalul anului

Pensii 2025: veste bună pentru unii pensionari. Vor primi bani în plus până la finalul anului.

Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi în luna decembrie o primă specială de 400 de lei, anunță ministrul Muncii, Florin Manole, la DCNews, potrivit Mediafax.

Suma reprezintă a doua tranșă a unei prime totale de 800 de lei prevăzută printr-o lege adoptată la începutul anului 2025.

Ministrul Muncii a explicat că suma de 400 de lei este deja asigurată în buget și va fi plătită odată cu pensia din decembrie, aproximativ 4,6 milioane de pensionari urmând să beneficieze de acest sprijin financiar.

„Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă. Pensionarii cu o pensie sub 2.500 de lei vor primi de la Ministerul Muncii, de la Guvernul Român, până la sfârșitul anului, o primă specială de 400 de lei”, a declarat Florin Manole.

Pensii 2025: Cum vor primi pensionarii banii

Suma va fi virată folosind același mecanism ca și la începutul anului, când pensionarii au primit prima tranșă de 400 de lei. Banii vor fi adăugați automat la pensia din decembrie, fără a fi necesare demersuri suplimentare din partea beneficiarilor.

Întrebat despre diferența dintre suma totală de 800 de lei prevăzută inițial și cei 400 de lei care vor fi plătiți acum, ministrul Muncii a clarificat că nu este vorba despre o reducere.

„Au fost 800, s-a dat o primă tranșă de 400 și acum se dă a doua tranșă, pentru că a fost gândit în două tranșe această intervenție. Deci nu s-a tăiat cu nimic”, a precizat Manole.

Prima specială de 800 de lei, împărțită în două tranșe, a fost introdusă pentru a compensa faptul că punctul de pensie nu a fost indexat la 1 ianuarie 2025. Măsura are ca scop protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici.

 

