Aiud

Performanță extraordinară a lui Levente Polgar: Este singura persoană cu handicap din lume care a terminat de 3 ori Tor des Geants

Publicat

acum 49 de secunde

Sportivul din Alba, Levente Polgar, a realizat o nouă performanță extraordinară: a terminat pentru a treia oară una dintre cele mai dure competiții din lume, Tor des Geants 2025. El rămâne singura persoană cu handicap din lume care a realizat această performanță extraordinară. Spune că anul viitor vrea să participe în calitate de voluntar. 

Levi a parcurs traseul de 335,6 kilometri în 145 de ore, 42 de minute și 35 de secunde.

”După 6 zile de alergare prin munți, Levi s-a întors acasă victorios din aventura Tor des Géants 2025!

A reprezentat România și spiritul Invictus cu onoare, parcurgând una dintre cele mai dure curse de anduranță montană din lume – 335,6 km și 24.000 m diferență de nivel în inima Alpilor.

Suntem mândri de tine, Levi! Ești un adevărat învingător!” au precizat cei de la Invictus România.

”Trei finișuri în trei ani consecutivi la Tor des Geants 2023, 2024 și 2025 și cu acesta închid participarea mea momentan la acest concurs! Anul viitor voi participa că voluntar, asta îmi doresc enorm” a precizat Levente Polgar.

Sportivul a mărturisit într-o postare pe contul său de Facebook că nu i-a fost ușor. A avut probleme de respirație, a căzut și s-a lovit, dar s-a ridicat și a mers mai departe. Traseul este extrem de dur, cu diferențe de nivel.

La competiție au participat peste 1.190 de concurenți și mai mult de 400 au abondat din cauza condițiilor foarte dure.

Foto: Levente Polgar Facebook

