Peste 100 de elevi din Zlatna au aflat care sunt riscurile nerespectării legii. Acțiuni IPJ Alba de prevenire a delincvenței

Polițiștii au discutat cu peste 100 de elevi din Zlatna și Feneș despre siguranța rutieră, violență și alte aspecte ale legii, pentru a preveni și combate delincvența juvenilă.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17 decembrie, în intervalul orar 8.00 - 12.00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Zlatna au desfășurat 6 activități, pe raza orașului Zlatna și a localității Feneș. Obiectivul a fost prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 100 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, portul sau folosirea, fără drept, de obiecte periculoase și folosirea articolelor pirotehnice.

IPJ Alba menționează că siguranța copiilor necesită un efort colectiv.

