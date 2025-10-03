Connect with us

Educație

Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate, ca impact al Legii Bolojan. Proiect, în dezbatere la Ministerul Educației

Publicat

acum O oră

Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate. Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat urmează să fie redus cu peste 14.000, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern pus recent în dezbatere de Ministerul Educației.

Mai exact, numărul maxim de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională va fi de 293.852, față de 307.900 cât este în prezent. Măsurile vin după aplicarea prevederilor Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a impus o serie de măsuri fiscal-bugetare.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării a fost publicat în dezbatere pe 1 octombrie, pe site-ul Ministerului Educației.

Potrivit documentului, implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026.

Unele dintre măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025, sunt temporare:

  • pentru un an școlar, măsura privind degrevarea de normă didactică de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învăţământul preuniversitar de stat;
  • pentru 4 ani școlari, măsura privind norma didactică de predare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat.

De asemenea, măsura privind efectivele de elevi/preșcolari/antepreșcolari din care se constituie formațiunile de studiu în învăţământul preuniversitar de stat se aplică progresiv din anul școlar 2025-2026, începând cu formațiunile de început de ciclu de învăţământ.

Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate

Având în vedere situaţia actuală, prin proiectul de act normativ se propune ca numărul maxim de posturi pentru învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special și din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională să fie de 293.852 de posturi.

În prezent, potrivit HG 731/2024, numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 307.900 de posturi.

Rezultă astfel o diferență de 14.048 de posturi în minus.

Numărul maxim de posturi finanțat din bugetul de stat, pentru fiecare județ și municipiul București, prin bugetul Ministerului Educației pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și pentru centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se repartizează prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 9 minute

Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori
Educațieacum 24 de minute

Metodologia pentru orele remediale a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce obligații au învățătorii
Evenimentacum 40 de minute

VIDEO: Transportul public în Alba Iulia, SISTAT de STP în anumite intervale orare. Ce spun cetățenii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 2 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Obligație nouă pentru firme: A apărut formularul 800. Ce trebuie să faci dacă NU primești factura prin sistemul ANAF. DOCUMENT
Economieacum 5 ore

APIA: Fermierii pot transmite cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru motorină, până pe 31 octombrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum o zi

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 17 ore

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri
Evenimentacum o zi

Handbalistele de la LPS ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă un ”meci de foc” împotriva CS Jiul Rovinari 2016. Apel pentru suporteri
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Trei deținuți închiși pe viață și-au spus povestea dură, alături de colegii lor, într-un spectacol pe scenă la Alba Iulia
Actualitateacum o zi

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 3 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum o săptămână

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului
Evenimentacum 2 zile

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 minute

Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori
Educațieacum 24 de minute

Metodologia pentru orele remediale a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce obligații au învățătorii
Mai mult din Educatie