Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate, ca impact al Legii Bolojan. Proiect, în dezbatere la Ministerul Educației

Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate. Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat urmează să fie redus cu peste 14.000, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern pus recent în dezbatere de Ministerul Educației.

Mai exact, numărul maxim de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională va fi de 293.852, față de 307.900 cât este în prezent. Măsurile vin după aplicarea prevederilor Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a impus o serie de măsuri fiscal-bugetare.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 731/2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării a fost publicat în dezbatere pe 1 octombrie, pe site-ul Ministerului Educației.

Potrivit documentului, implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026.

Unele dintre măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025, sunt temporare:

pentru un an școlar, măsura privind degrevarea de normă didactică de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învăţământul preuniversitar de stat;

pentru 4 ani școlari, măsura privind norma didactică de predare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat.

De asemenea, măsura privind efectivele de elevi/preșcolari/antepreșcolari din care se constituie formațiunile de studiu în învăţământul preuniversitar de stat se aplică progresiv din anul școlar 2025-2026, începând cu formațiunile de început de ciclu de învăţământ.

Având în vedere situaţia actuală, prin proiectul de act normativ se propune ca numărul maxim de posturi pentru învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special și din centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională să fie de 293.852 de posturi.

În prezent, potrivit HG 731/2024, numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 307.900 de posturi.

Rezultă astfel o diferență de 14.048 de posturi în minus.

Numărul maxim de posturi finanțat din bugetul de stat, pentru fiecare județ și municipiul București, prin bugetul Ministerului Educației pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și pentru centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională se repartizează prin ordin al ministrului educației și cercetării.

