Peste 300 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români în Europa, prin EURES. Ce meserii sunt căutate și care sunt salariile

Peste 300 de locuri de muncă sunt disponibile pentru români în Europa. Angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 307 locuri de muncă în țări precum Norvegia, Suedia, Italia, Germania, Olanda, Danemarca, Slovenia, Malta, Franța și Irlanda.

Sunt disponibile posturi în diverse domenii, de la lucrători în producție, mecanici, electricieni și bucătari, până la personal de punte, șoferi autobuz, fizioterapeuți și administratori IT.

Potrivit ANOFM, angajatorii europeni oferă, prin intermediul EURES România, 307 locuri de muncă, după cum urmează:

  • Norvegia – 158 de posturi (manager de bucătărie, bucătar, lucrător ȋn producție – prelucrarea somonului, mecanic de biciclete, lucrător fermă bovine, tinichigiu auto, vopsitor auto, muncitor ȋn producție – industria piscicolă);
  • Suedia – 94  posturi (operator de proces – zona topitorie, operator de proces – turnare continuă, mecanic – zona laminorului la cald, electrician – zona de turnare, electrician – macarale și echipamente de ridicare, mecanic – macarale și echipamente de ridicare, operator de proces – zona laminorului la cald, mecanic – zona topitorie, electrician, mecanic);
  • Italia – 15 posturi (șofer autobuz);
  • Germania – 11 posturi (fizioterapeut, lucrător ȋn producție – procesare produse din carne);
  • Olanda – 10 posturi (personal de punte, timonier);
  • Danemarca – 10 posturi (muncitor la demolări);
  • Slovenia – 4 posturi (finisor fațade exterioare clădiri);
  • Malta – 3 posturi (tehnician, analist chimie control calitate, administrator sisteme IT);
  • Franța – 1 post (tehnician reglare mașini circulare de tricotat);
  • Irlanda – 1 post (ȋngrijitor persoane).

Contractele de muncă pot avea durată determinată, de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, sau pot fi permanente.

Care sunt salariile oferite

Potrivit ANOFM, salariul oferit este de angajatorii din Europa este de:

  • 25.360 euro brut/an pentru lucrător fermă bovine,
  • 24.000 – 29.000 euro brut/an pentru administrator sisteme IT,
  • 20.000 – 28.000 euro brut/an pentru postul de tehnician,
  • 19.500 – 25.000 euro brut/an pentru postul de analist chimie control calitate,
  • 4.234 euro brut/lună pentru manager de bucătărie,
  • 2.959 – 3.381 euro brut/lună pentru posturile de mecanic de biciclete,
  • 2.850 – 3.678 euro brut/lună pentru posturile de electrician,
  • 3.700 euro brut/lună pentru mecanic – zona laminorului la cald, electrician – zona de turnare și mecanic – zona topitorie,
  • 3.000 – 4.000 euro brut/lună pentru timonier,
  • 3.334 euro brut/lună pentru posturile de operator de proces și mecanic – macarale și echipamente de ridicare,
  • 3.425 euro brut/lună pentru operator de proces – turnare continuă, electrician – macarale și echipamente de ridicare și operator de proces – zona laminorului la cald,
  • 2.667 – 3.402 euro brut/lună pentru mecanic,
  • 2.789 – 2.811 euro brut/lună pentru postul de bucătar,
  • 2.600 euro brut/lună pentru postul de fizioterapeut,
  • 2.500 – 3.500 euro brut/lună pentru posturile de personal de punte,
  • 2.070 – 3.956 euro brut/lună pentru postul de ȋngrijitor persoane,
  • 1.700 – 2.000 euro net/lună pentru posturile de finisor fațade exterioare clădiri,
  • 1.560 euro brut/lună pentru posturile de șofer autobuz,
  • 24,51 euro brut/oră pentru tinichigiu auto,
  • 23,67 euro brut/oră pentru vopsitor auto,
  • 19,31 euro brut/oră pentru posturile de lucrător ȋn producție – prelucrarea somonului,
  • 18,56 euro brut/oră pentru muncitor ȋn producție – industria piscicolă;
  • 14 euro brut/oră pentru lucrător ȋn producție – procesare produse din carne.

Cerințe și condiții

Pentru ocuparea acestor posturi vacante se solicită experiență și/sau calificare în domeniu, precum şi cunoştinţe de bază/bune de limbă a statului respectiv sau de limbă engleză.

Informații despre locurile de muncă noi în Europa pot fi obține de pe portalul EURES (EURopean Employment Services) – AICI, sau de pe site-ul EURES național – AICI.

