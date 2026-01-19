Pilonul 3 de pensii facultative a avut un randament record în 2025

Pilonul 3 de pensii facultative a stabilit un nou randament record în 2025. Pilonul 3 a ajuns sa administreze 7,4 miliarde de lei după un randament de 19,6%, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului ajungând la active nete în valoare de 7,4 miliarde de lei.

Valoarea este în creștere cu 33% față de finele lui 2024, potrivit calculelor APAPR, citat de Mediafax.

Asociația arată că, pe întreaga durată de funcționare (2007-2025), fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflației de 4,9%.

Un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru vârsta retragerii prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulți decât în 2024, anul precedentului record.

