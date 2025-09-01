Pilotul Daniel Șerban din Alba Iulia, evoluție excelentă la Campionatului Național de Karting Școlar

În perioada 30-31 August 2025 s-a desfășurat la Circuitul Skat Kart Târgu Secuiesc a IV-a etapă din cadrul Campionatului Național de Karting Școlar ”Micul pilot” 2025.

Echipa Palatului Copiilor din Alba Iulia a fost reprezentată de pilotul Daniel Șerban care a avut o evoluție excelentă la categoria Cadett (13-19 ani) din cadrul clasei monomarcă Comer 80 cmc.

Deși pilotul nu are o experiență îndelungată pe circuit, fiind la a treia participare la Campionatul Național, datorită ambiției și perseverenței de care a dat dovadă la fiecare etapă, a reușit să obțină un onorant loc 5 după cele două finale, luptându-se permanent la podium cu ceilalți competitori de pe primele 4 poziții.

Etapa a-V-a, ultima din cadrul Campionatului Național de Karting Școlar se va desfǎșura la Circuitul Speed Park Bacău în perioada 4 – 5 Octombrie 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News