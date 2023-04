Plafonarea tarifelor RCA: Noile prevederi aprobate de Guvern pentru asigurarea auto obligatorie. Măsură este temporară

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, îngheţarea temporară a tarifelor poliţelor RCA, la nivelul celor din februarie 2023, deși anterior a anunțat că vor fi plafonate la un preț mult mai mic, la nivelul lunii februarie 2022.



Măsura este decisă prin aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Tarifele RCA plafonate la nivelul datei de 28 februarie 2023

Potrivit notei de fundamentare, prin hotărâre se dispune „îngheţarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referinţă de către ASF în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări”.

„Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor inclusiv ca urmare a inflaţiei şi a luării în calcul a ultimului tarif de referinţă publicat de către ASF în luna martie 2023”, se precizează în document.

Plafonare RCA: decizie după mai multe amânări

„Un subiect foarte important și așteptat de toți cetățenii țării este acea hotărâre de Guvern inițiată de ASF, privind reglementarea pentru o perioadă de 6 luni a pieței asigurărilor.

Este o decizie pe care am amânat-o de la ședința de Guvern de săptămâna trecută. Am luat această decizie pentru că am simțit nevoia să continuăm dialogul și să beneficiem de mai multe date și informații legate de modul în care această hotărâre va produce efecte și totodată am avut întâlniri și am condiționat această Hotărâre de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure evitarea unor astfel de derapaje.

Este cea de-a treia societate care intră în faliment în piața asigurărilor, consider că este inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu azceste dezechilibre produse de o companie sau alta”, a spus Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern, potrivit Mediafax.

El a afirmat că ASF împreună cu celelalte instituții, cu Consiliul Concurenței și cu ceilalți actori din piața asigurărilor „trebuie să aibă un dialog transparent, foarte clar vizavi de modificările legislative care trebuie să fie realizate”.

„Eu vă asigur că nu voi accepta ca în interiorul celor șase luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârșit”, a adăugat premierul.

Precizările ASF despre tarifele RCA

La rândul său, reprezentantul ASF, Cristian Roșu, precizează că elementele acestei hotărâri de guvern se referă la modul de vânzare efectivă a polițelor RCA pentru următoarele șase luni.

„Aceste tarife calculate și ofertate către asigurători vor fi cele de la sfârșitul lunii februarie 2023. De asemenea, se vor plafona și comisioanele de distribuție, la nivelul de 8%, iar toți asiguratorii vor calcula aceste tarife la nivelul B0, însemnând baza de la care se pornește orice calcul care ulterior va fi bonusat sau malusat în funcție de istoricul de daune și de comportament a acestora în anii ulteriori.

Aceste lucru se va aplica și BAR-urilor, Biroul Asigurătorilor din România. Am convenit cu toții, ne-am luat angajamentul și toată lumea a agreat această măsură, cu aplicabilitate pe șase luni de zile”, precizează Roșu.

Plafonarea tarifelor RCA: Prevederile aprobate

Tarifele de primă maxime se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Tarifele de primă maxime și procedura de acordare a despăgubirilor de către asigurătorii RCA se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0.

În funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 (privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările ulterioare) și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia; influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către BAAR în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat.

Plafonarea RCA: ce amenzi se dau dacă asiguratorii nu respectă noile reguli

Pentru nerespectarea regulilor cuprinse în proiectul de hotărâre, respectiv depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite potrivit noilor reguli, și practicarea unui comision de distribuție mai mare decât cel amintit mai sus, asigurătorii vor putea primi amenzi de până la 50.000 de lei.

Cum se acordă despăgubirile RCA în această perioadă

În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute, pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent car ce oferă servicii de închiriere autoturisme fără conducător auto.

Despăgubirile se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA.

Prin excepție, perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile poate fi prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, probate cu documente.

Despăgubiri RCA în caz de daună totală

În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de daună totală economică, despăgubirile acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În acest caz, valoarea despăgubirii reprezintă acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat și nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut, de către asigurătorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

Tarifele de referință publicate de ASF în martie 2023

ASF a stabilit referință al RCA în martie 2023. Față de tarifele de referință RCA publicate de ASF în februarie 2022, creșterile procentuale ale primelor variază între 10% și 40%.

Prețurile finale ale asigurărilor RCA sunt însă influențate de sistemul Bonus-Malus, care poate aduce scăderi de până la 50% sau creșteri de până la 80%. Tarifele de referință ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) pentru persoane fizice nu reprezintă tarife la care sunt încheiate polițele RCA în piață.

În funcție de acestea, asiguratorii își calculează propriile tarife. Tarifele de referință sunt calculate semestrial, la nivel de an, de o companie independentă, iar ASF are obligația legală de a le publica.

Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii sub 30 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii sub 30 de ani sunt:

1.822 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc

1.931 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc

2.187 lei pentru 1.401-1.600 cmc

2.327 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc

2.505 de lei pentru 1.801-2.000 cmc

3.304 de lei pentru 2.001-2.500 cmc

4.709 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi.

Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 550 și 1.150 de lei, adică în jur de 40%.

În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 2.742 lei.

Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 31 și 40 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii între 31 și 40 de ani sunt:

1.114 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc

1.123 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc

1.236 lei pentru 1.401-1.600 cmc

1.364 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc

1.481 de lei pentru 1.801-2.000 cmc

1.972 de lei pentru 2.001-2.500 cmc

2.832 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi.

Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 300 și 500 de lei. Procentual, creșterile sunt între 20% și 40%.

În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1643 de lei.

Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 41 și 50 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii între 41 și 50 de ani sunt:

1.076 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc

1.129 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc

1.265 lei pentru 1.401-1.600 cmc

1.356 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc

1.445 de lei pentru 1.801-2.000 cmc

1.974 de lei pentru 2.001-2.500 cmc

2.912 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi.

Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 300 și 650 de lei. Procentual, creșterile sunt între 25% și 40%.

În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1.509 de lei.

Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 51 și 60 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii între 51 și 60 de ani sunt:

1.006 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc

1.048 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc

1.195 lei pentru 1.401-1.600 cmc

1.337 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc

1.410 de lei pentru 1.801-2.000 cmc

1.899 de lei pentru 2.001-2.500 cmc

2.853 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi.

Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 250 și 550 de lei. Procentual, creșterile sunt între 20% și 30%.

În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1.397 de lei.

Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii peste 60 de ani

Tarifele de referință pentru șoferii peste 60 de ani sunt:

1.036 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc

1.079 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc

1.204 lei pentru 1.401-1.600 cmc

1.325 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc

1.392 de lei pentru 1.801-2.000 cmc

1.966 de lei pentru 2.001-2.500 cmc

2.767 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi.

Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt de aproximativ 250 de lei. Procentual, creșterile sunt între 10% și 30%.

În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1.440 de lei.

Bonus-Malus pentru RCA: cum funcționează sistemul

Prețul unei asigurări RCA în România este influențat de sistemul Bonus-Malus: șoferii care nu au provocat daune primesc o reducere a prețului poliței, în timp ce șoferii care au provocat daune vor plăti mai mult. Fiecare șofer pornește de la nivelul B0 (preț 100%).

Există 8 nivele Bonus, care pot atrage o reducere maximă de 50% – un nivel reprezintă 5% sau 10%, precum și 8 nivele Malus, iar ultimul nivel aduce o creștere a prețului de 80% – fiecare nivel aduce o creștere de 10%.

Sistemul Bonus-Malus influențează tariful plătit de un șofer pentru asigurarea RCA în anul următor.

