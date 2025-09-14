Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea

Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV), pus în consultare publică de către Primăria Alba Iulia, propune mai multe proiecte în ceea ce privește gestiunea apei. Sunt propuse amenajarea unor grădini de ploaie în centru, contorizare inteligentă a consumului de apă în tot orașul sau energie verde la stațiile de epurare.

De asemenea, se are în vedere continuarea extindereii rețelei de apă și canalizare și lucrări de reabilitare a conductelor de apă uzată.

PAOV este documentul strategic de planificare pentru perioada 2026-2040, a inițiativelor în cadrul Programului ”Orașe Verzi” al BERD. Propunerile concrete urmează să fie implementate în primii cinci ani (2026-2030).

Acțiunile vizează sectoarele Industrie, Utilizarea terenurilor, Apă, Transport, Deșeuri, Energie și Clădiri.

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”. Contorizare inteligentă a consumului de apă în tot orașul

Până în anii 2026-2027, planurile sunt de implementare a sistemului de contorizare inteligentă a consumului de apă în tot orașul. Investiția este estimată la 2,5 milioane euro.

În prezent, sistemul de contorizare este învechit și se înregistrează costuri ridicate ale apei potabile și canalizării.

Se urmărește reducerea pierderilor de apă cu 5% după implementarea proiectului. Sistemul inteligent de contorizare va fi disponibil lca clădiri/zone publice și rezidențiale, comerciale și industriale (circa 90% dintre consumatori), la trei ani de la aprobarea PAOV.

Sistemul centralizat de monitorizare SCADA este în curs de implementare de către Apa CTTA SA. Operatorul de apă a început deja achiziționarea de contoare cu ultrasunete, instalate în zona centrală a orașului.

”Dispozitivele IoT sunt echipate cu senzori, elemente de acționare și capacități de conectivitate. Acestea le permit să colecteze și să transmită date în diferite etape.

Primul pas este măsurarea consumului de apă în timp real, unde senzorii conectați pot urmări consumul de apă în gospodării, clădiri publice și spații comerciale ale utilizatorilor. Aceste date pot fi utilizate pentru a identifica sursele de risipă sau scurgeri de apă și pentru a implementa măsuri de economisire a apei. De exemplu, senzorii pot detecta scurgeri de apă în conducte și pot alerta administratorii care se ocupă de sistem”, se arată în documentația primăriei.

Contoarele inteligente vor înlocui citirile manuale, asigurând o facturare exactă și permițând consumatorilor să își urmărească consumul.

Contorizare inteligentă. Costuri estimate

100.000 euro – plan de implementare

1,5 milioane euro – achiziționare infrastructură (echipamente/contoare, software, aplicații) – 150 de eurp/unitate, până la 10.000 de unități de echipament

900.000 de euro – instalarea echipamentelor/contoarelor

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”. Sisteme fotovoltaice la stații de epurare a apei

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a operațiunilor de alimentare cu apă și de tratare a apelor uzate și utilizarea energiei regenerabile pentru consumul propriu.

Una dintre principalele provocări din sectorul apei este costul ridicat al consumului de energie asociat cu procesul de pompare.

Modernizări propuse la stații de epurare apă uzată:

Sistem fotovoltaic conextat la rețea și 6 invertoare de 115 kW plus sistem de stocare în baterii cu putere maximă de 665 kWp, combinat cu generatorul electric existent pe bază de biogaz ce procesează nămolul generat la fața locului – amenajat pe teren de 11.000 mp din cei 13.000 mp teren liber disponibil în incintă

Sistem inteligent de pompare cu rsurse de energie regenerabilă și sisteme de baterii. Sistemele de pompare vor avea acționări cu frecvență variabilă care ajustează funcționarea pompelor de apă în funcție de cerere, integrate optim în sistemul SCADA al operatorului de apă.

În noua zonă industrială din partea de nord-est a orașului și zona Dealului Mamut (posibile locații):

sisteme gravitaționale de alimentare cu apă ce utilizează curgerea naturală a apei, reducând la minimum nevoia de pompe și electricitate.

Apa ar fi pompată în rezervoarele de la mare înălțime în timpul orelor cu consum redus de energie, sporind reziliența sistemului de alimentare cu apă și optimizând utilizarea rețelei energetice.

Sisteme fotovoltaice la stații de epurare și sisteme gravitaționale de alimentare cu apă. Buget

Buget estimat: 6,1 milioane euro (câte 300.000 euro studii fezabilitate și proiect tehnic; 500.000 euro asistență tehnică; lucrări 5 milioane euro)

Calendar realizare investiție: 2026-2030

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”. Grădini de ploaie în centrul municipiului

Planurile primăriei se referă la un proiect-pilot de soluții pentru gestionarea apelor pluviale și subterane într-o zonă ce are nevoie de regenerare și are elemente de patrimoniu cultural. Soluția concretă va fi aleasă prin concurs internațional de soluții.

Este aleasă ca implementare zona străzilor Bălcescu-Decebal-Goga, de-a lungul traseului fostei mocănițe, actuala alee de promenadă.

Se propune amenajarea unui sistem combinat de colectare a apelor și amenajarea de grădini de ploaie. Se va utiliza atât apa pluvială cât și apa izvorului din colțul de nord-est al cetății, ce în prezent este deversat în sistemul de canalizare.

Apa izvorului ar putea fi folosită pentru irigarea spațiilor verzi din zonă, contribuind la răcorirea acesteia.

”Amenajarea izvorului și grădinilor de ploaie, amenajate cu plante care promovează biodiversitatea și care sunt concepute ca spații care promovează implicarea comunității servesc, de asemenea, ca elemente peisagistice importante. Integrează spațiile verzi, sistemele de apă, elementele de patrimoniu și alte infrastructuri urbane.

Mecanismele de filtrare și alte soluții de stocare care permit reciclarea și reutilizarea apei pluviale în scopul irigării vor fi implementate pentru gestionarea spațiilor verzi de pe străzile adiacente sau din zona cetății”, se arată în documentația primăriei.

Soluția este de management sustenabil al apei, în combinație cu regenerare urbană și punere în valoare a patrimoniului cultural.

Se va face studiu arheologic, înaintea concursului de proiecte și a lucrărilor.

Grădini de ploaie și sistem combinat de colectare a apelor. Buget

Calendar realizare proiect: 2028-2030

Buget estimat: 4.150.000 euro

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”. Reabilitare și extindere rețea apă și apă uzată

Proiectul presupune reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în oraș.

Se propun și lucrări de curățare a conductelor de canalizare, consolidarea conductelor prin CIPP (cured in place pipe), metodă ce nu necesită săparea de șanțuri – în zona căilor ferate, în zonele cu trafic intens sau în centrul istoric al orașului

Buget si calendar realizare proiect

Calendar realizare proiect: 2026-2030

Buget estimat: 32 milioane euro, din care14 milioane euro pentru reabilitare și 17,5 milioane euro pentru extindere, adică:

reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată, inclusiv proiectarea, construcția și supravegherea:

500-1.000 euro/m pentru reabilitarea și căptușirea conductelor de apă uzată, în funcție de tehnologie; 4 km/an, timp de 5 ani – valoare medie de 700 uro/m considerată

300-400 EUR/m pentru extinderea rețelei; 10 km/an, timp de 5 ani – valoare medie de 350 EUR/m considerată

sursă imagini: PAOV Alba Iulia

