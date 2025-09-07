Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi

Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV), pus în consultare publică de către Primăria Alba Iulia, include și propuneri de amenajări urbane și spații verzi, cu soluții concrete.

Este vorba despre documentul strategic de planificare pentru perioada 2026-2040, a inițiativelor în cadrul Programului ”Orașe Verzi” al BERD. Propunerile concrete urmează să fie implementate în primii cinci ani (2026-2030).

Acțiunile vizează sectoarele Industrie, Utilizarea terenurilor, Apă, Transport, Deșeuri, Energie și Clădiri.

Vezi AICI planurile privind industria și atragerea turiștilor la Alba Iulia

La capitolul Utilizarea terenurilor, investițiile sunt, în principal, pentru creșterea spațiilor verzi și soluții inovatoare pentru îmbunățățirea capacității de gestionare a apelor pluviale.

Planul de acțiuni pentru un Oraș Verde. Schimbări la nivel de străzi și cartiere la Alba Iulia

Obiective

creșterea spațiului verde pe cap de locuitor cu 20% în termen de 5 ani

reducerea efectului de insulă de căldură urbană cu 2°C în zonele vizate, după implementarea completă

îmbunătățirea capacității de gestionare a apelor pluviale cu 30% în zonele vizate, după implementarea completă

Alba Iulia își propune să implementeze astfel de proiecte în diferite zone ale orașului. Accentul este pe reabilitarea străzilor – precum Teilor, Calea Moților, Piața I.C. Brătianu etc., transformarea lor în zone pietonale, de agrement și zone verzi – sau reabilitarea unei zone de recreere (zona de agrement „Schit”).

Context

Potrivit documentului, Alba Iulia are o pondere scăzută de spații verzi pe cap de locuitor, de aproximativ 16,22 mp/ locuitor (SIDU). Aceasta este mult sub standardele europene și cele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății.

Decizia nr. 191/2021 elaborează Registrul Spațiilor Verzi, totalizând aproximativ 895.000 mp, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din suprafața urbană totală.

Aceste spații verzi sunt predominant de tip gazon (96,42%), adesea fragmentate, lipsite de conectivitate și distribuite inegal în cartiere, oferind o valoare limitată pentru petrecerea timpului liber, biodiversitate, funcții ale ecosistemelor și reziliență la schimbările climatice.

De-a lungul malurilor râurilor Mureș și Ampoi sunt suprafețe extinse cu potențial recreativ subutilizat. Consultările publice au arătat o dorință puternică a locuitorilor pentru mai multe zone verzi de înaltă calitate, deoarece spațiile verzi de bună calitate, utilizabile în mod realist, reprezintă doar aproximativ 3 mp/locuitor.

Orașul tip burete

Dezvoltarea orașului Alba Iulia în conformitate cu conceptul de oraș burete va atenua efectele inundațiilor urbane prin îmbunătățirea capacității orașului de a absorbi, stoca și reutiliza apa de ploaie.

Prin integrarea spațiilor verzi, a materialelor permeabile și a sistemelor avansate de gestionare a apei, orașul poate reduce revărsările apelor pluviale, poate crește alimentarea apelor subterane și poate îmbunătăți rezistența generală la fenomenele meteorologice extreme.

Această acțiune vizează punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură (NBS) atât la nivel de cartier, cât și la nivel de oraș.

Se concentrează pe gestionarea apelor pluviale prin procese naturale și principii de proiectare albastră-verde.

La nivel de cartier, proiectul va implica crearea de:

acoperișuri verzi

grădini de ploaie

pavaje permeabile

pentru a gestiona apele pluviale și a reduce inundațiile.

La scara orașului, proiectul va include restaurarea corpurilor de apă naturale, crearea de coridoare verzi și îmbunătățirea parcurilor și a spațiilor verzi existente.

Un proiect pilot va fi spațiul din șanțurile exterioare în partea de est a Cetății Alba Carolina.

Citește și Nou traseu pentru plimbări în Cetatea Alba Carolina. Amenajările propuse pentru șanțurile exterioare de est. Ce se schimbă

Odată cu implementarea proiectului pilot, va fi elaborat un Ghid pentru Proiectarea Peisajului Stradal, specific pentru orașul Alba Iulia.

Documentul care va detalia modul în care spațiile urbane ar trebui să fie proiectate pentru a include caracteristici albastre-verzi și NBS.

Amenajări pe malul râului Ampoi. Trasee pietonale și pentru biciclete, locuri de relaxare

Unul dintre proiecte propune transformarea malurilor râului Ampoi la Alba Iulia în spații publice cu trasee pentru pietoni și bicicliști, spații verzi, zone de recreere. Este vizat un tronson de 2 kilometri, în vecinătatea Carolina Mall.

Inițiativa propusă, ce include studiu tehnic, lucrări (infrastructură pietonală, pentru bicicliști, reabilitare zonă riverană, infrastructură de agrement – locuri de joacă, grătare, spații picnic, bănci, facilități sportive) și campanii de conștientizare/evenimente, este estimată la valoarea de 4.150.000 euro.

Zone asfaltate transformate în spații verzi. Mini-parcuri

Elementele luate în considerare sunt:

transformarea zonelor asfaltate: transformarea curților școlilor și a altor zone asfaltate în spații verzi

dezvoltarea spațiilor verzi accesibile publicului; facilitarea accesului public la curțile școlilor în afara orelor de curs prin acorduri între școli și municipalitate

creșterea facilităților locale: spațiile verzi-albastre (vegetație/apă) de dimensiuni reduse

introducerea copacilor mari pentru umbră, elementelor acvatice, grădinilor de fructe și legume și echipamentelor naturale pentru locurile de joacă pentru a încuraja copiii să exploreze, să învețe și să se joace

extinderea vegetației autohtone cu arbori, arbuști, flori și iarbă

Primăria amintește de pădurile urbane plantate prin metoda Miyawaki, păduri care tind să crească mai repede și asigură o captare sporită a carbonului. Metoda Miyawaki constă în plantarea de specii autohtone din toate straturile pădurilor într-o manieră densă.

Proiectul pilot propus în cadrul aceste acțiuni presupune:

combinarea infrastructurii albastre, pentru răcire și retenția apei, cu oportunități de joacă. Proiect pilot: Zona Campusul pentru Învățământ Dual – aproximativ 2 hectare

îmbogățirea locurilor de joacă și a curții școlilor cu elemente naturale, precum și analizarea opțiunilor de deschidere a curții școlii pentru publicul larg după orele de școală

amenajarea unui mic parc care să includă elemente naturale în curtea unei școli, care să fie reprodus în viitor în spații urbane subutilizate sau pe străzi înfundate.

Pe lângă proiectul de la campus, sunt avute în vedere trei proiecte în colaborare cu școli și cinci mini-parcuri. Bugetul estimat este de 1.700.000 euro.

Parcul de Nord Alba Iulia Micești-Orizont

Amenajarea Parcului Nord în cartierul Micești-Orizont este inclusă în strategia primăriei pentru oraș verde. Aceasta ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028.

Locația va avea spații de recreere activă cu facilități precum locuri de joacă, trasee pietonale, grădini comunitare și locuri de întâlnire socială, bazin de retenție a apei și pasarele suspendate.

Vezi Parcul de Nord din Alba Iulia: Licitația pentru amenajarea acestuia, lansată de Primărie. Cum va arăta și cât vor dura lucrările

Bugetul estimat este de 7 milioane de euro.

