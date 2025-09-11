Connect with us

Bursele de merit 2025-2026, pentru școlari: care sunt criteriile de departajare și valoarea unei burse

Publicat

acum 56 de secunde

Bursele de merit 2025-2026: Ministerul Educației și Cercetării a eliminat obligația școlilor de a stabili criterii specifice de departajare pentru bursele de merit, în cazul elevilor cu medii egale, potrivit metodologiei-cadru publicate în Monitorul Oficial.

Dacă după aplicarea procentului de 15% mai mulți elevi au aceeași medie ca ultimul elev eligibil, atunci toți primesc bursă, chiar dacă astfel se depășește procentul de 15%.

Pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor este:

  • pentru bursa de merit – 450 lei/lună;
  • pentru bursa socială – 300 lei/lună;
  • pentru bursa tehnologică – 300 lei/lună.
  • bursa pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere: 700 lei/lună

Criterii pentru acordarea burselor în anul școlar 2025-2026

Bursa de merit

  • Bursele de merit se acordă pentru cel mult 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu. Beneficiază de ele cei care au avut media generală cel puțin 9,00 în anul școlar anterior.
  • Elevii din clasele a V-a primesc burse de merit pe baza mediilor obținute în primele două intervale de cursuri din anul școlar curent. Media trebuie să fie cel puțin 9,00.
  • Elevii din clasele a IX-a pot primi burse de merit în funcție de media de admitere în liceu sau în învățământul profesional. Și aici, media minimă este 9,00.
  • În plus, primesc burse de merit și elevii admiși în clasa a IX-a fără examen de evaluare națională. Este cazul celor care au obținut premiul I la etapa națională a unei olimpiade școlare recunoscute de Ministerul Educației sau premiile I, II sau III la competiții internaționale oficiale.
  • Pentru liceele vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar), „media de admitere” înseamnă media finală de admitere, stabilită prin ordinul ministrului.
  • Elevii care au aceeași medie cu ultimul beneficiar din cei 15% primesc și ei bursă de merit.
  • Bursele de merit se dau doar dacă elevii au avut 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului școlar trecut.

Bursa socială

Bursele sociale sunt destinate elevilor din familii cu venituri reduse, din grupuri vulnerabile sau cu probleme medicale. Scopul este susținerea participării la ore și prevenirea abandonului școlar.

Astfel, bursa se acordă la cerere, pe baza situației materiale, sociale sau medicale a elevului. Beneficiarii au dreptul la confidențialitate privind identitatea și datele personale. Aceasta se solicită anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului şcolar.

Totuși, pentru a primi bursa socială, elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar precedent.

Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare. Totuși, nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

  • Elevii care nu au promovat anul școlar.
  • Elevii corigenți la mai mult de o disciplină și care au acumulat peste 20 de absențe nemotivate. Dacă se îndeplinește doar una dintre condiții, bursa nu este suspendată.
  • Absolvenții de gimnaziu care nu au fost admiși la liceu sau în învățământul profesional de stat.
  • Elevii care repetă anul școlar din motive care nu sunt medicale.
  • Pentru elevii din ani terminali, bursele sociale se acordă și pe perioada primei sesiuni a examenului de bacalaureat sau a examenului de certificare profesională, până la comunicarea rezultatelor finale, cu condiția să participe la examene.

Bursa tehnologică

Elevii din învățământul profesional și tehnologic pot primi burse tehnologice în valoare de 300 de lei pe lună. Acestea se acordă celor care au promovat toate disciplinele și au obținut calificativul „foarte bine” la purtare sau media 10, în anul școlar precedent.

Bursa pentru mamele minore

Bursa pentru mamele minore sprijină elevele să participe la educație și previne abandonul școlar. Se acordă elevelor reintegrate în școală, care frecventează cursurile de zi și au copii în întreținere.

Pentru a primi bursa, părinții sau reprezentanții legali trebuie să depună cerere și certificatul de naștere al copilului/copililor.

Bursa se acordă pe durata cursurilor, inclusiv în timpul evaluărilor naționale, examenului de bacalaureat, certificării profesionale și pregătirii practice.

Elevele care acumulează 60 de absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă. Decizia de suspendare se ia de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

