Poliția și RAR, filtre comune pe Autostrada A1, pentru verificarea echipării pentru sezonul rece. A plouat cu amenzi

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, în colaborare cu specialiști ai Registrului Auto Român (RAR), au desfășurat o acțiune în sistem integrat având ca obiectiv verificarea modului de echipare a autovehiculelor pentru sezonul rece și prevenirea accidentelor pe autostradă.

În cadrul activităților desfășurate la km. 266, în zona localităților Cristian – Săliște, au fost verificate 152 de autovehicule și aplicate 112 sancțiuni contravenționale la regimul rutier, în valoare de aproximativ 50.000 lei.

Dintre acestea, 36 au fost pentru nerespectarea limitei legale de viteză, 2 pentru depășire neregulamentară, 4 pentru defecțiuni tehnice, 11 pentru neportul centurii de siguranță, 18 pentru nerespectarea timpilor de odihnă, 2 pentru lipsă RCA și 34 pentru alte abateri.

Totodată, au fost reținute 4 permise de conducere și au fost retrase 10 certificate de înmatriculare, precum și 2 plăcuțe de înmatriculare.

O conducătoare auto în vârstă de 34 de ani, din județul Bacău, a fost depistată circulând spre județul Vâlcea cu viteza de 187 km/h pe un sector de drum cu limită de 130 km/h.

Femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.822 de lei, conform O.U.G. nr. 195/2002, iar dreptul acesteia de a conduce pe drumurile publice a fost suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

Polițiștii brigăzii rutiere vor continua acțiunile pentru prevenirea producerii de accidente de circulație și asigurarea unui trafic fluent și sigur pe Autostrada A1, au transmis reprezentanții instituției.

Foto: Arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News