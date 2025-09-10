Connect with us

Administrație

Polițiștii locali vor putea utiliza dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam. Proiect la Senat

Publicat

acum O oră

Polițiștii locali vor putea utiliza dispozitive portabile de înregistrare audio-video de tip Bodycam, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, potrivit unei propuneri legislative depuse la Senat.

Proiectul, inițiat de 30 de parlamentari PNL, completează în acest sens Legea nr. 155/2010 privind poliția locală, transmite AGERPRES.

Actul normativ prevede crearea unui cadru juridic expres și adecvat pentru utilizarea camerelor audio-video portabile de tip Bodycam de către poliția locală, ”în scopul eficientizării activităților acesteia și al protejării atât a cetățenilor, cât și a polițiștilor locali”, arată inițiatorii în expunerea de motive.

Conform proiectului, ”polițiștii locali pot efectua înregistrări audio-video și pot realiza fotografii cu mijloacele tehnice din dotare, privind acțiuni desfășurate în spațiul public, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fără consimțământul persoanelor vizate, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale, al menținerii ordinii publice și pentru protejarea propriilor intervenții, în condițiile prezentei legi”.

”Poliția locală este autorizată să efectueze înregistrări audio-video sau fotografii, cu mijloacele din dotare, cu privire la acțiuni ori evenimente desfășurate în locuri publice, fără consimțământul persoanelor vizate, atunci când există motive verosimile să se bănuiască pregătirea sau săvârșirea de infracțiuni ori alte fapte ilegale sau o posibilă tulburare a ordinii și siguranței publice”, mai prevede actul normativ.

De asemenea, datele cu caracter personal obținute prin intermediul înregistrărilor foto, audio sau video se prelucrează exclusiv în scopurile de menținere a ordinii publice, prevenire a și combatere a faptelor ilegale sau cercetarea infracțiunilor – cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2018 și ale Regulamentului (UE) 2016/679.

Este interzisă utilizarea acestor date în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și numai sub condiția implementării garanțiilor necesare protejării drepturilor persoanelor vizate.

Actul normativ mai prevede că polițistul local are obligația de a activa dispozitivul audio-video portabil Bodycam și de a înregistra audio-video intervenția în situațiile de legitimare și stabilirea identității unei persoane, de conducere a unei persoane la sediul poliției locale sau al altei autorități competente, pe durata oricărei intervenții ce implică utilizarea forței fizice, a mijloacelor de constrângere ori a materialelor din dotare, cum ar fi cătușele, bastoanele sau sprayurile iritant-lacrimogene, în timpul constatării unei infracțiuni ori contravenții și al aplicării sancțiunilor sau măsurilor legale corespunzătoare.

De asemenea, polițiștii vor trebui să activeze Bodycam-ul și în cursul oricărei acțiuni sau intervenții desfășurate în spațiul public, în care există riscul tulburării ordinii și siguranței publice sau al apariției unor situații violente.

‘Polițistul local mai are obligația ca, în măsura în care circumstanțele permit, să informeze persoana vizată că aceasta este înregistrată audio-video sau că urmează să fie fotografiată.

De asemenea, instituția de poliție locală aduce la cunoștința publicului faptul că utilizează mijloace portabile de înregistrare, inclusiv prin afișarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele polițiștilor și prin publicarea informațiilor relevante’, se mai arată în proiect.

Înregistrările audio-video vor fi păstrate cel mult 6 luni de la data producerii, cu excepția cazului în care acestea fac obiectul unei proceduri judiciare sau disciplinare.

Polițiștii locali vor putea utiliza Bodycam, dar cu limite

Actul normativ mai prevede interzicerea utilizării în scop personal a acestor înregistrări realizate de poliția locală cu ajutorul camerelor audio-video portabile Bodycam, iar cele colectate nu vor putea fi făcute publice, distribuite sau puse la dispoziția unor persoane neautorizate.

Totodată, accesul la aceste înregistrări va fi permis numai persoanelor autorizate, în condițiile legii, și exclusiv în scopurile prevăzute de prezenta lege.

”Este strict interzis orice acces neautorizat ori divulgarea neautorizată a acestor înregistrări către terți. Ștergerea sau distrugerea înregistrărilor se efectuează cu respectarea termenelor și a procedurilor stabilite de lege, fiecare astfel de operațiune fiind consemnată într-un registru special, pentru a asigura posibilitatea de audit și control”, mai prevede actul normativ.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii vor fi elaborate normele de aplicare. În termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, fiecare autoritate publică locală poate elabora un plan de implementare a sistemului Bodycam, poate dota și operaționaliza acest sistem.

Proiectul va intra în dezbaterea Senatului, Camera Deputaților fiind for decizional.

