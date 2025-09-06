Polițiștii rutieri din Alba acționează cu aparate radar montate pe trepiede mobile. Atenționări pentru șoferi

Polițiștii rutieri din Alba acționează sâmbătă, 6 septembrie, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR. Aceștia vizează încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județ.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier, transmite IPJ Alba.

