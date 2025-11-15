Zilele cu dezlegare în Postul Crăciunului 2025. Când se mănâncă pește, untdelemn și vin. Calendarul complet, conform rânduielii ortodoxe. Postul Naşterii Domnului 2025 a început vineri, 14 noiembrie, și se încheie miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Este o perioadă de 40 de zile în care credincioșii se pregătesc pentru una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, prin rugăciune, cumpătare și rânduială alimentară.

Postul Crăciunului este considerat un post mai „blând”, având numeroase zile cu dezlegare la pește, precum și dezlegări la untdelemn și vin, stabilite în Calendarul Ortodox 2025.

Postul Nașterii Domnului, cum se postește?

Ca fel de postire, Postul Nașterii Domnului este de asprime mijlocie (ca și cel al Sfinților Apostoli).

După rânduiala din pravile, în timpul acestui post, în mănăstiri se ajunează lunea, miercurea și vinerea, până la Ceasul al IX-lea (orele 15.00-16.00) când se mănâncă hrană uscată sau legume fierte fără untdelemn; marțea și joia se mănâncă legume fierte, drese cu untdelemn și se bea vin, iar sâmbăta și duminica se îngăduie și pește afară de perioada dintre 20 și 25 decembrie, când postul devine mai aspru, potrivit Agerpres

Dacă lunea, marțea sau joia cade serbarea unui sfânt cu doxologie mare se dezleagă la pește, iar miercurea și vinerea în acest caz se dezleagă la untdelemn și vin, dar se mănâncă numai o dată pe zi.

Dacă se întâmplă miercuri și vineri praznicul unui sfânt cu priveghere (5, 6, 9, 12 și 13 decembrie), ori hramul bisericii, atunci se dezleagă la untdelemn, pește și vin. Dezlegare la pește se dă, de asemenea, la praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), în orice zi ar cădea.

Ultima zi a Postului Nașterii Domnului este de post negru

Ultima zi a Postului Nașterii Domnului (24 decembrie), numită Ajunul Crăciunului, este zi de post mai aspru decât celelalte zile: se ajunează până la Ceasul al IX-lea, când se obișnuiește să se mănânce, în unele părți, grâu fiert amestecat cu fructe și miere, în amintirea postului lui Daniel și al celor trei tineri în Babilon (Daniel 1, 5, 8-16). În alte părți se ajunează în această zi până la răsăritul Luceafărului de seară, care ne aduce aminte de steaua care a vestit Nașterea Domnului.

Această ajunare amintește totodată de postul ținut odinioară de catehumenii care în seara acestei zile primeau Botezul creștin și apoi prima împărtășire, la Liturghia săvârșită atunci în acest scop (Liturghia Sfântului Vasile, care în prezent se săvârșește dimineața)

Rânduiala generală: când se dă pește în mod obișnuit

„Luni, miercuri şi vineri se posteşte mai aspru; marţea şi joia se mănâncă mâncare de post cu untdelemn şi vin; sâmbăta şi duminica se îngăduie şi peşte, afară de perioada 20–25 decembrie, când postul devine mai aspru,” conform Liturgicii generale

Așadar, toate sâmbetele și duminicile din 15 noiembrie până în 19 decembrie au dezlegare la pește, indiferent dacă sunt menționate separat sau nu.

Zilele cu dezlegare la pește marcate expres în calendarul ortodox 2025

Zile cu dezlegare la PEȘTE în timpul săptămânii (zile speciale)

21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

25 noiembrie – Odovania praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului (Sf. Ecaterina, Sf. Mercurie)

2 decembrie – Sf. Cuv. Paisie și Cleopa de la Sihăstria

4 decembrie – Sf. Mare Muceniță Varvara, Sf. Ioan Damaschin

6 decembrie – Sf. Ierarh Nicolae (coincide cu zi de sâmbătă, oricum cu pește)

7 decembrie – Sf. Filofteia (duminică)

9 decembrie – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria

13 decembrie – Sf. Dosoftei, Sf. Eustratie și ceilalți mucenici (sâmbătă)

18 decembrie – Sf. Cuvios Daniil Sihastrul

Aceste zile sunt marcate în mod clar în calendarul BOR și nu sunt interpretări sau deducții.

Zile cu pește prin regula generală (sâmbătă și duminică)

Conform rânduielii bisericești toate sâmbetele și duminicile din Post au dezlegare la pește, până la data de 19 decembrie.

Astfel, în Postul Crăciunului 2025, pește se mănâncă și în:

Noiembrie

15 noiembrie (sâmbătă)

16 noiembrie (duminică)

22 noiembrie (sâmbătă)

23 noiembrie (duminică)

29 noiembrie (sâmbătă — menționată și ca zi specială)

30 noiembrie (duminică – Sf. Apostol Andrei)

Decembrie

6 decembrie (sâmbătă – și sărbătoare mare)

7 decembrie (duminică – și zi specială)

13 decembrie (sâmbătă – și zi specială)

14 decembrie (duminică)

După 20 decembrie, postul devine mai aspru și nu mai există dezlegări la pește până la Crăciun.

Zile cu dezlegare la untdelemn și vin

Conform rânduielii generale:

Marți și joi, în tot postul – mâncare de post cu ulei și vin

Zilele mari care nu au pește – au cel puțin ungere cu ulei și vin, conform calendarului ortodox și tradiției locale

Regula este stabilă și nu variază de la an la an.

Calendar complet al dezlegărilor la pește în Postul Crăciunului 2025

Noiembrie

15 noiembrie – pește

16 noiembrie – pește

21 noiembrie – pește (sărbătoare mare)

22 noiembrie – pește

23 noiembrie – pește

25 noiembrie – pește (sărbătoare mare)

29 noiembrie – pește

30 noiembrie – pește (Sf. Andrei)

Decembrie

2 decembrie – pește

4 decembrie – pește

6 decembrie – pește

7 decembrie – pește

9 decembrie – pește

13 decembrie – pește

14 decembrie – pește

18 decembrie – pește

Nu se mai consumă pește înainte de Crăciun

În perioada 20–24 decembrie, conform rânduielii bisericești se ține post mai aspru.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News