Eveniment
Precizări oficiale ANAF, după executarea silită a imobilului lui Klaus Iohannis. De ce au schimbat inspectorii yala de la ușă
Precizări oficiale ANAF, după executarea silită a imobilului lui Klaus Iohannis: Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat vineri preluarea cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu, care i-a aparținut lui Klaus Iohannis. Instituția a explicat, într-un comunicat de presă transmis Alba24, și de ce a fost nevoie de intrarea forțată și schimbarea yalei.
”Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.
Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.
În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituția a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar.
Subliniem că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spațiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus A.N.A.F. în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare.
„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale.
În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
ANAF va continua să acționeze în mod transparent și echitabil, asigurându-se că toate bunurile care revin statului, indiferent de natura lor, sunt administrate și valorificate corect în beneficiul bugetului public, se mai precizează în comunicat.
Foto: Arhivă, rol ilustrativ
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
1 Comentariu
Lasă un comentariu
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.
pilu
vineri, 03.10.2025 at 11:39
Dacă justiția își făcea datoria la vremea respectivă nu se ajungea aici. Dar cum sistemul l-a vrut presedinte, i-au închis toate dosarele. Din momentul ăla și până acum justiția a dispărut din Romania. Păcat.