Connect with us

Eveniment

Precizări oficiale ANAF, după executarea silită a imobilului lui Klaus Iohannis. De ce au schimbat inspectorii yala de la ușă

Publicat

acum 2 ore

Precizări oficiale ANAF, după executarea silită a imobilului lui Klaus Iohannis: Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat vineri preluarea cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu, care i-a aparținut lui Klaus Iohannis. Instituția a explicat, într-un comunicat de presă transmis Alba24, și de ce a fost nevoie de intrarea forțată și schimbarea yalei. 

”Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Procedura de preluare a fost gestionată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov.

În urma corespondenței purtate cu foștii proprietari și în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituția a procedat la intrarea în imobil, în calitatea Statului român de coproprietar.

Subliniem că foștii proprietari și-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spațiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus A.N.A.F. în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale.

În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANAF va continua să acționeze în mod transparent și echitabil, asigurându-se că toate bunurile care revin statului, indiferent de natura lor, sunt administrate și valorificate corect în beneficiul bugetului public, se mai precizează în comunicat.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    vineri, 03.10.2025 at 11:39

    Dacă justiția își făcea datoria la vremea respectivă nu se ajungea aici. Dar cum sistemul l-a vrut presedinte, i-au închis toate dosarele. Din momentul ăla și până acum justiția a dispărut din Romania. Păcat.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 23 de minute

Proiect: Angajatorii ar putea plusa lunar cu 150 de euro la Pilonul II de pensii, iar banii ar fi deduși din impozitul pe profit
Evenimentacum 38 de minute

VIDEO: Locuitorii unor străzi din Alba Iulia, „sinistrați” în locuințe după ploile din ultimele zile și lucrările la carosabil
Educațieacum 53 de minute

Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 2 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 23 de minute

Proiect: Angajatorii ar putea plusa lunar cu 150 de euro la Pilonul II de pensii, iar banii ar fi deduși din impozitul pe profit
Economieacum 2 ore

Obligație nouă pentru firme: A apărut formularul 800. Ce trebuie să faci dacă NU primești factura prin sistemul ANAF. DOCUMENT
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum o zi

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 17 ore

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri
Evenimentacum o zi

Handbalistele de la LPS ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă un ”meci de foc” împotriva CS Jiul Rovinari 2016. Apel pentru suporteri
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

VIDEO: Trei deținuți închiși pe viață și-au spus povestea dură, alături de colegii lor, într-un spectacol pe scenă la Alba Iulia
Actualitateacum o zi

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 3 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum o săptămână

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului
Evenimentacum 2 zile

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 53 de minute

Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori
Educațieacum O oră

Metodologia pentru orele remediale a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce obligații au învățătorii
Mai mult din Educatie