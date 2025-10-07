Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt cei trei câștigători și ce descoperire au făcut

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 este acordat oamenilor de știință John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea fenomenelor cuantice la scară macroscopică.

Potrivit anunțului oficial al Comitetului Nobel, laureații au fost recompensați „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și a cuantificării energetice într-un circuit electric”.

Premiul va fi acordat miercuri, 8 octombrie 2025.

Fenomenul de tunelare cuantică — prin care o particulă traversează o barieră aparent imposibil de trecut — era considerat, până acum, un efect limitat la nivel microscopic.

Echipa formată din Clarke, Devoret și Martinis a reușit însă să demonstreze că acest efect poate apărea și într-un circuit superconductiv, adică într-un sistem suficient de mare pentru a putea fi observat direct.

Astfel, particulele din circuit au acționat „la unison”, ca o singură entitate cuantică. Acest lucru a confirmat că mecanica cuantică nu se aplică doar lumii atomilor, ci și sistemelor vizibile cu ochiul liber — o descoperire care marchează un moment istoric în fizica modernă.

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Cine sunt câștigătorii?

John Clarke – născut în 1942, Cambridge, Marea Britanie. Profesor la University of California, Berkeley, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul supraconductivității și al dispozitivelor SQUID.

Michel H. Devoret – născut în 1953, Paris, Franța. Profesor la Yale University, este un pionier al electronicii cuantice și al studiului sistemelor superconductive.

John M. Martinis – născut în 1958, SUA. Profesor la University of California, Santa Barbara, cunoscut pentru aplicarea descoperirilor cuantice în dezvoltarea computerelor cuantice.

Cercetările celor trei laureați oferă o nouă bază pentru construirea unor dispozitive capabile să funcționeze pe principii cuantice.

