Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu liderii Coaliției de guvernare. Pensiile magistraților, pe agendă

Publicat

acum 2 ore

Preşedintele Nicușor Dan se întâlneşte marţi, 11 noiembrie, cu liderii Coaliţiei de guvernare, potrivit Administrației Prezidențiale. Pe agenda discuțiilor se află subiectul pensiilor magistraţilor.

Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 10:00. Înainte de aceasta, președintele va depune coroane de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din București.

Nicușor Dan: Discuțiile ce țin de pensiile magistraților se apropie de un compromis

Vineri, şeful statului a spus că discuţiile pe această temă se apropie de „un compromis”, scrie Agerpres.

„În opinia mea, discuțiile se apropie de un compromis. (…) Din informațiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (…) Sunt mai multe aspecte în discuție și evident că n-o să vă spun eu acum care este poziția fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (…), O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul 2026”, a spus Nicușor Dan, întrebat despre negocierile privind pensiile magistraților și dacă îi va chema pe liderii coaliției la discuții, după motivarea CCR.

Pe de altă parte, referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, președintele a transmis că „trebuie fim optimiști” în privința asta.

Nicușor Dan a subliniat că, în opinia sa, reforma privind pensiile magistraților poate fi făcută până pe 28 noiembrie, fiind timp ca proiectul să fie asumat de Guvern în fața Parlamentului, să fie dezbătut într-o procedură rapidă, însă întrebarea este „dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituțională și cât va dura acolo”.

În ceea ce privește majorarea pragului de pensie la 75% din salariu pentru magistrați, șeful statului a afirmat că acest lucru este în discuție.

Se așteaptă o decizie finală pe reforma administrației locale

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord pe reforma administrației publice în ultima ședință, ținută marți, 4 noiembrie. Este vorba despre un acord de principiu, privind tăierile de personal din administrația publică.

Săptămâna aceasta va fi însă momentul în care acordul va fi finalizat.

În jur de 13.000 de posturi ocupate ar urma să fie desființate în administrația locală, adică 10% dintre acestea, însă rămâne de văzut cum se va aplica măsura pentru fiecare primărie în parte, notează reporterii de la digi24.ro.

De asemenea, site-ul antena3.ro citează mai multe surse politice care ar fi declarat că în administrația locală se vor elimina 10% din posturile efectiv ocupate. Mai mult de atât, în cazul prefecturilor, vor fi eliminate 20% din posturi.

Reporterii publicației mai citează sursele care au spus că în cazul primăriilor, ”există peste 700 care nu trebuie să facă concedieri”, pentru că „nu au exagerat cu angajările”.

