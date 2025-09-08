VIDEO: Înjurătură în limba engleză, pe tricourile cadrelor didactice care au protestat la Alba Iulia, în prima zi de școală

Zeci de profesori au protestat în fața Prefecturii Județului Alba, luni, 8 septembrie la Alba Iulia. Aproape toți protestatarii, profesori, dar și personal auxiliar, aveau inscripționat pe tricouri o înjurătură/avertisment. Mai exact pe spatele tricourilor purtate de protestatari era inscripționat mesajul ”Don`t f..k with the Union”.

Profesorii care au protestat la Alba Iulia fac parte din sindicatul FSIE (Federația Sindicatelor Independente din Educație), condus la nivel local de Ștefan Petru Damo.

Manifestația a avut loc în prima zi de școală a anului școlar 2025-2026. Protestul a fost anunțat pentru ora 13.00. La ora 12.45, în fața prefecturii erau doar câteva persoane ajunse. Restul protestatorilor au venit cu un autobuz închiriat.

Au venit cu un autocar

Aceștia au coborât grupați și au mers în fața Prefecturii sub atenta îndrumare a liderului sindical. Cei care au venit cu autobuzul purtau tricouri și sepci roșii.

Înjurătură imprimată pe tricouri

La o simplă privire mai atentă pe spatele tricourilor se putea citi cu ușurință înjuratura scrisă în limba engleză.

Pentru ce au protestat

Reporterul alba24.ro l-a întrebat pe Ștefan Petru (care a declarat că este profesor de Limba Engleză) care este traducerea mesajului de pe spatele tricoului. Acesta a făcut o traducere voalată. Mai exact a declarat că mesajul se traduce ”Nu te pune cu Sindicatul”.

Acesta a refuzat să ofere traducerea mot a mot, ”din respect pentru auditori”. Întrebat de reporterul alba24.ro dacă din respect pentru elevi și colegii profesori un mesaj ca cel de pe tricouri este normal, Petru Damo a refuzat să răspundă și și-a încurajat colegii să strige ”Demisia”.

În timpul protestului, liderul de sindicat a vorbit la portavoce despre acțiunile guvernului Bolojan, însă la modul general, educația fiind lăsată în discursul său în plan secund.

Liderul de sindicat a vorbit despre măsurile de austeritate, pe care le-a numit ”abuzive” și ”forțate”. Apoi a spus un citat din Nicolae Iorga și mult mai târziu în discursul său că: ”actualul guvern atacă educația, sănătatea și întreg sistemul de apărare”.

Abia când a fost întrebat de reprezentanții presei prezenți la protest cum sunt afectați de măsurile luate de Guvern, liderul de sindicat a vorbit despre creșterea normei didactice și comasarea unităților de învățământ.

Mai mult de atât într-un alt moment din protest, Petru Damo a citat din Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.

Protest timp de o oră

În jurul orei 14.00 protestul de la Alba Iulia era deja terminat, iar cei prezenți plecau deja din fața prefecturii. FSIE FSIE este potrivit paginii de Facebook a organizașiei, ”singura federație sindicală combativă, anti-Sistem, anti-coabitare și anti-corupție sindicală, din acest sector de activitate, afirmându-și rolul de Echipă și Pavăză a celor ce cred în nevoia schimbării radicale a situației actuale din Sindicalism și Educație”.

De ce sunt nemulțumiți profesorii, la nivel național: Principalele prevederi din Legea 141/2025, care afectează Educația

Comasările de școli: aproximativ 900 de directori vor rămâne fără posturi. Vezi AICI situația de la Alba.

Crește numărul de elevi în clasă de la 1 septembrie 2025. Modificările se fac pentru toate clasele pe fiecare ciclu școlar: într-o clasă de liceu pot fi din nou 34 de elevi, față de 26 în prezent.

Fondul de burse al studenților este redus cu 40% de la 1 august, până în 2028. Reducerea la transportul cu trenul se acordă și în 2026 doar între domiciliu și facultate.

Norma didactică pentru toți profesorii din România crește de la 1 septembrie 2025, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, prin Legea 141 din 2025.

Indemnizația de hrană va fi acordată doar angajaților cu salarii de 6.000 lei net sau mai mici și rămâne plafonată la 347 de lei pe lună.

Directorii de școli rămași pe post după comasări au interdicție să mai ia plata cu ora sau cumul, iar obligația de predare crește până la 40 de ore pe lună pentru toți.

Plata cu ora 2025 în învățământ: tariful brut pe ora suplimentară sau vacantă tăiat cu 50% pentru toți profesorii din România.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News