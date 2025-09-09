Connect with us

Aiud

Primăria Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu

Publicat

acum 2 ore

Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 18 zile la data publicării anunțului.

Compartiment Comunicare și Relații publice

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 17 minute

Vacanțelor elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
Câmpeniacum 46 de minute

VIDEO: Bărbat din Arieșeni, reținut de polițiști. A condus băut și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ce alcoolemie avea
Blajacum O oră

VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut. Nu avea voie să se apropie de nepoata sa, dar a încălcat ordinul de protecție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 4 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum 5 ore

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 540 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Actualitateacum 15 ore

Unități de învățământ din județul Alba, modernizate cu bani europeni. Infrastructura educațională și importanța finanțărilor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum o săptămână

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Cine transmite Cipru - România LIVE la TV
Evenimentacum 3 ore

Cine transmite Cipru – România LIVE la TV. Lotul convocat de Lucescu, declarații și calcule
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea prognoza meteo saptamana septembrie vremea
Evenimentacum 2 ore

Vremea până în 6 octombrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Actualitateacum 5 ore

MESAJE de Sfânta ANA 2025: Cele mai frumoase URĂRI și SMS-uri de „La Mulți Ani” pentru cei dragi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 minute

Vacanțelor elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
conferinta alba iulia eu si copilul
Educațieacum 3 ore

Conferința Eu și Copilul ajunge la Alba Iulia. Speakeri de renume și teme actuale despre educație, sănătate și familie (P)
Mai mult din Educatie