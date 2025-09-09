Primăria Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu

Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 18 zile la data publicării anunțului.

