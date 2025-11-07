Primăria Aiud: întâlnire cu proprietari de terenuri din Aiudul de Sus, pentru lucrări de cadastru

Primăria Aiud anunță organizarea unei întâlniri cu proprietari de terenuri din Aiudul de Sus privind lucrări de cadastru. Vor fi colectate documente doveditoare.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/07.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară,

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri situați în sectorul cadastral 46 / U.A.T. Municipiul Aiud, localitatea Aiudul de Sus, din locurile numite „Răzoare”, „Cucu”, „Pe vale” faptul că se va organiza o întâlnire de informare cu cetățenii, în cadrul primei etape din campania de informare publică.

Pentru realizarea lucrărilor cadastrale este necesară colectarea documentelor doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor (acte de proprietate), care se va face în perioada 13.11.2025 – 14.11.2025, între orele 09:00 – 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, în sala de căsătorii.

Documente necesare:

Acte de proprietate (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc.) – copii sau acte legalizate (după caz)

Act de identitate al proprietarului.

