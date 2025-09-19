Connect with us

Eveniment

Primăria Alba Iulia acuză STP că pune lunar pensionarii pe drumuri, în mod inutil, pentru vizarea legitimației de transport

Primăria Municipiului Alba Iulia acuză Societatea de Transport Public Alba Iulia (STP SA) că nu respectă prevederile caietului de sarcini prin care s-a făcut delegarea serviciului de transport public. 

Mai exact, într-un comunicat de presă, reprezentanții primăriei spun că operatorul în loc să elibereze legitimațiile de transport pentru pensionari odată la șase luni, pune lunar pensionarii pe drumuri pentru a-și viza cardurile de călătorie. 

Redăm mai jos comunicatul transmis de Primăria Municipiului Alba Iulia.

”Primăria Municipiului Alba Iulia dorește să vă aducă la cunoștință o situație nedreaptă și inacceptabilă, care afectează în mod direct mii de pensionari din orașul nostru.

Conform Caietului de sarcini al contractului de delegare a serviciului de transport public, la punctul 18 se prevede clar că legitimațiile de transport tip card pentru pensionari trebuie să fie eliberate cu o valabilitate de 6 luni (ianuarie–iunie și iulie–decembrie).

Primăria Alba Iulia: STP ignoră prevederile din caietul de sarcini

Cu toate acestea, Societatea de Transport Public Alba Iulia (STP SA), operatorul privat care gestionează transportul public în municipiu și în zona metropolitană, a ales să ignore aceste prevederi și eliberează legitimații valabile doar până la sfârșitul lunii calendaristice. Practic, pensionarii sunt obligați să se deplaseze lunar pentru vizarea cardurilor de călătorie.

Considerăm această practică un abuz flagrant și o încălcare directă a obligațiilor contractuale, cu atât mai mult cu cât Primăria Municipiului Alba Iulia este la zi cu toate plățile către operator pentru acoperirea tuturor gratuităților de transport.

Este inadmisibil ca, pe lângă un efort financiar imens suportat de comunitatea noastră, pensionarii, una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, să fie puși pe drumuri lunar, în mod nejustificat, pentru vizarea unor legitimații care, conform contractului, ar trebui să fie valabile 6 luni.

Chiar dacă Primăria Municipiului Alba Iulia a solicitat și prin nenumărate adrese înaintate către operator și AIDA-TL reglementarea acestei situații, solicită ferm, și pe această cale, operatorului STP Alba Iulia să respecte legea și contractul, în litera și spiritul lor.

Nu vom accepta ca cetățenii orașului să fie umiliți și puși inutil pe drumuri din cauza unor decizii abuzive.

Vom continua să apărăm interesul comunității și să ne asigurăm că banii publici sunt cheltuiți corect și în beneficiul real al albaiulienilor”, au precizat reprezentații Primăriei Alba Iulia.

