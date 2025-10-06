Primăria Alba Iulia acuză STP de abuz de poziție dominantă. Sesizare făcută către Consiliului Concurenței

Primăria Alba Iulia a sesizat Consiliul Concurenței după ce Societatea de Transport Public (STP) SA a restricționat transportul public în municipiu. Reprezentanții administrației locale acuză operatorul de abuz de poziție dominantă și solicită Consiliului Concurenței să verifice dacă STP restricționează abuziv accesul cetățenilor la un serviciu public esențial și dacă solicitarea de compensații excesive, peste nivelul aprobat, nu reprezintă o practică abuzivă și neconcurențială.

În paralel, reprezentanții Primăriei Alba Iulia au făcut și o sesizare către Curtea de Conturi, prin care solicită un audit financiar și de performanță asupra activității Societății de Transport Public Alba Iulia (STP SA), operatorul unic al serviciului public de transport călători în municipiu și zona metropolitană, plătit din fonduri publice.

Sesizare către Consiliul Concurenței

„În atenția domnului președinte, Bogdan Chirițoiu

Stimate domnule președinte,

Prin prezenta, Municipiul Alba Iulia vă sesizează o situație extrem de gravă, cu impact direct asupra comunității locale și asupra pieței transportului public, care ridică suspiciuni de abuz de poziție dominantă din partea Societății de Transport Public Alba Iulia (STP SA) – operatorul unic al serviciului public de transport călători în municipiu și în zona metropolitană.

Începând cu data de 3 octombrie 2025, conform comunicatului de presă transmis chiar de către operator în data de 1 octombrie și adresei Nr. 1796/01.10.2025 transmisă către AIDA-TL, transportul public din municipiul Alba Iulia este restricționat drastic: autobuzele nu mai circulă în intervalele 08:00–13:00 și 17:00–21:00. Practic, în aceste perioade de vârf, când mii de cetățeni depind de transportul public (elevi, pensionari, angajați, persoane cu dizabilități), serviciul este suspendat complet.

În același timp, în comunele membre AIDA-TL, autobuzele continuă să circule normal, ceea ce demonstrează un tratament discriminatoriu și o decizie de a penaliza în special municipiul Alba Iulia, deși acesta suportă 83% din cheltuielile totale ale asociației.

La începutul anului 2025, Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, prin hotărâre, un buget clar: 20 milioane lei pentru compensații și 4 milioane lei pentru gratuități, iar acest buget a fost comunicat oficial către AIDA-TL și către operator, cu solicitarea de a se încadra în aceste sume. În ciuda acestui fapt, STP solicită în prezent compensații în valoare de 36 milioane lei, aproape dublu față de bugetul aprobat. Această solicitare este cu atât mai nejustificată cu cât Municipiul Alba Iulia redus frecvența curselor pe anumite linii și, în paralel, a majorat tariful biletelor de la 3,5 lei la 5 lei, precum și al abonamentelor, ceea ce înseamnă, pentru operator, mai puține cheltuieli și încasari suplimentare.

Societatea de Transport Public Alba Iulia se află într-o poziție de monopol, fiind unic furnizor al serviciului de transport public local. Prin suspendarea deliberată a transportului în municipiul Alba Iulia, prin suprasolicitarea de compensații peste bugetul aprobat și prin condiționarea reluării serviciului de plata unor sume pretins restante, operatorul utilizează un mijloc de șantaj economic asupra autorității locale și, indirect, asupra cetățenilor. În plus, așa cum prevede Caietul de sarcini la pct. 18, operatorul este obligat să emită legitimații de transport pentru pensionari cu o valabilitate de 6 luni, dar în fapt acestea sunt eliberate lunar, obligând seniorii să se prezinte inutil pentru vizare, încălcând obligațiile contractuale.

În fapt, SC Societatea de Transport Public SA Alba Iulia desfășoară, în baza unui contract de delegare de gestiune, serviciul de transport public în Alba Iulia ca operator unic, ceea ce îi conferă automat o poziție dominantă și de monopol în piață. Activitatea se desfășoară cu acordarea unor compensații de către administrația locală, pe baza unor estimări stabilite la începutul fiecărui an.

În luna septembrie 2025, SC Societatea de Transport Public SA a solicitat către UAT Municipiul Alba Iulia creșterea compensațiilor cu suma de 16 milioane de lei, sumă care este considerată nejustificată și exagerată de către beneficiar.

În acest context, societatea a început să exercite presiuni pe administrația locală, folosindu-se de poziția sa de putere dominantă în piață. Astfel, deși disputa de natură contractuală prevede alte soluții de rezolvare, compania a decis unilateral să restricționeze transportul public din municipiul Alba Iulia ceea ce ridică suspiciunile unei încălcări grave a Legii Concurenței nr 21/ 1996 cu modificările și completările ulterioare. Menționăm că restricționarea/reducerea unilaterală a transportului public, un serviciu public esențial pentru locuitorii din Alba Iulia, este folosit pentru a pune presiune pe primărie și transformă astfel disputa contractuală într-o practică abuzivă, un abuz de putere dominantă în piață. Acțiunea societății intră sub incidența art. 6 din Legea Concurenței, respectiv societatea de transport utilizează o formă de presiune pe care o are datorită poziției dominante în piață și deteriorează astfel un serviciu public esențial, care afectează direct cetățenii (beneficiarii acestui serviciu). SC Societatea de Transport Public SA exercită presiune asupra partenerului său contractual, folosind puterea conferită de monopol pe care o are în prestarea serviciului public de transport, faptă ce conține elementele unei forme clasice de abuz de putere

dominantă.

În sprijinul celor menționate, amintim că Legea 21/1996, art.6, interzice limitarea producției, distribuției sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor, ceea ce face în fapt SC Societatea de Transport Public SA. Reducerea/ restricționarea transportului public este o limitară clară a prestării serviciilor în detrimentul consumatori (cetățenii din municipiul Alba Iulia), care depind de acest serviciu esențial și au de suferit din cauza reducerii acestuia.

Considerăm că aceste fapte întrunesc elementele unui abuz de poziție dominantă conform legislației naționale și europene în materie de concurență și solicităm o investigație urgentă din partea Consiliului Concurenței pentru a verifica dacă operatorul restricționează abuziv accesul cetățenilor la un serviciu public esențial și dacă solicitarea de compensații excesive, peste nivelul aprobat, nu reprezintă o practică abuzivă și neconcurențială;

Subliniez că Municipiul Alba Iulia a făcut toate plățile aferente gratuităților și compensațiilor conform bugetului aprobat, buget de care operatorul nu a ținut cont, facturând peste valoarea acestuia. Totodată, Municipiul Alba Iulia a realizat investiții majore pentru modernizarea transportului: 13 autobuze electrice achiziționate în 2023 și încă 21 în curs de livrare, stații de așteptare, etc. În contrast, operatorul nu a realizat investiții proprii similare, dar solicită permanent majorări de compensații, deși calitatea serviciului scade.

Având în vedere gravitatea situației, vă rugăm, stimate domnule președinte, să dispuneți declanșarea unei investigații și să analizați dacă STP Alba Iulia, prin acțiunile sale, nu încalcă legislația privindconcurența și nu comite un abuz de poziție dominantă.

În numele locuitorilor municipiului Alba Iulia, vă mulțumesc anticipat pentru sprijin și vă asigur de întreaga noastră disponibilitate de colaborare”, se precizează în sesizarea către Consiliul Concurenței.

Sesizarea către Curtea de Conturi a României

„În atenția doamnei președinte Mirela Călugăreanu,

Stimate doamnă președinte,

În numele Municipiului Alba Iulia, vă adresez prezenta sesizare prin care solicităm un audit financiar și de performanță asupra activității Societății de Transport Public Alba Iulia (STP SA), operatorul unic al serviciului public de transport călători în municipiu și zona metropolitană, plătit din fonduri publice.

În prezent, Municipiul Alba Iulia se confruntă cu o situație gravă, în care operatorul unic de transport solicită sume excesive din bugetul local, în timp ce reduce serviciile oferite cetățenilor.

La începutul anului 2025, prin hotărârea Consiliului Local Alba Iulia, a fost aprobat un buget clar:

20 milioane lei pentru compensații;

4 milioane lei pentru gratuități.

Aceste sume au fost comunicate oficial către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AIDA-TL și către operator, cu solicitarea fermă de a se încadra în bugetul votat.

Cu toate acestea, STP SA a solicitat compensații în valoare de 36 milioane lei, aproape dublu față de sumele aprobate, fără a prezenta o justificare solidă, în condițiile în care:

frecvența curselor a fost redusă pe mai multe rute;

tariful biletelor a fost majorat de la 3,5 lei la 5 lei, iar abonamentele la fel;

calitatea serviciului s-a diminuat prin reducerea programului de transport, inclusiv suspendarea completă a circulației autobuzelor în anumite intervale orare (măsură anunțată public în 1 octombrie 2025).

Operatorul eliberează legitimații de transport pentru pensionari doar cu valabilitate de o lună, deși caietul de sarcini (pct. 18) prevede clar obligativitatea eliberării acestora pe 6 luni. Municipiul Alba Iulia a realizat investiții majore în rețeaua de transport (13 autobuze electrice achiziționate în 2023 și încă 21 în curs de livrare), în timp ce operatorul privat nu a realizat investiții proprii similare, dar solicită subvenții tot mai mari. Deși există o clauză contractuală prin care operatorul este obligat la eficientizarea serviciului de transport, avem suspiciunea că acesta ignoră acest fapt și maximizează cheltuielile, fiindu-i asigurată cota de profit de 5%. În ultimii 6 ani, subvențiile achitate către operator aproape s-au dublat, ajungând să reprezinte o parte considerabilă din bugetul municipiului.

Având în vedere aceste elemente și faptul că noi nu avem acces, direct și defalcat, la cheltuielile operatorului, vă solicităm să dispuneți un audit financiar și de performanță la STP SA Alba Iulia, în vederea verificării:

modului în care sunt calculate și solicitate compensațiile și subvențiile;

achiziționarea diferitelor produse și servicii care generează costuri importante în calculul compensațiilor.

justificării majorării tarifelor în condițiile reducerii serviciilor;

utilizării fondurilor publice raportat la calitatea și volumul serviciului prestat.

Considerăm că este esențial ca fondurile publice plătite de cetățenii municipiului Alba Iulia să fie gestionate corect și transparent, iar orice practici care duc la supraîncărcarea bugetului local să fie identificate și corectate.

Vă asigur, stimate doamnă președinte, de întreaga disponibilitate de colaborare a administrației locale și de punerea la dispoziție a tuturor documentelor necesare”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News