Primăria Alba Iulia caută firmă pentru servicii de întreținere a semafoarelor și camerelor de trafic rutier. Licitație reluată

Publicat

acum 1 minut

Primăria Alba Iulia caută firmă pentru prestarea serviciilor de întreținere a semafoarelor și camerelor video de supraveghere a traficului rutier din municipiu. Licitația este reluată de primărie, după cea din iunie.

Este vorba despre servicii de intervenții și reparații la instalațiile și echipamentele de dirijare și supraveghere a traficului. Valoarea contractului este de 150.000 de lei fără TVA. Sursa de finanțare este bugetul local.

Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 6 luni, prin achiziție directă a serviciilor. Firmele interesate pot depune oferte până în 3 septembrie.

Câștigătorul contractului va trebui să asigure:

  • menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalațiilor şi echipamentelor de dirijare şi supraveghere a traficului rutier
  • repararea şi adaptarea instalațiilor şi echipamentelor de dirijare şi supraveghere a traficului rutier la condițiile specifice de trafic, indiferent de locaţie, vreme, sezon, etc.

Servicii de întreținere a semafoarelor și camerelor de trafic rutier. Lista locațiilor

Lucrările de intervenții şi reparații vor fi efectuate în cazul avarierii, deteriorării, funcţionării necorespunzătoare sau nefuncționării echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare și dirijare a traficului, a camerelor de supraveghere video, în situații precum:

  • nefuncţionare
  • funcţionare necorespunzătoare, defectuoasă
  • avarii produse prin accidente de orice natură
  • avarii produse ca urmare a unor fenomene naturale, atmosferice etc.
  • acte de vandalism
  • furt total sau parțial
  • distrugeri provocate de cauze de forţă majoră
  • deteriorări provocate echipamentelor şi instalaţiilor în timpul execuției de alte lucrări în zona intersecţiei (apa, canal, terasamente, refaceri carosabil, trotuare etc.)
  • lucrări de refacere bucle inductive în cazul deteriorării lor (unde este cazul)
  • deteriorărilor provocate de cauze externe instalaţiilor.

Locații intersecții semaforizate

Locații treceri de pietoni semaforizate

