Primăria Alba Iulia caută o firmă care să opereze sistemul de bike-sharing „Alba Iulia Velocity”. Licitație, în SEAP

Primăria Alba Iulia caută o firmă care să opereze sistemul de bike-sharing „Alba Iulia Velocity” în următorii patru ani. Reamintim faptul că administrația locală a achiziționat, în cadrul proiectelor de reabilitare și modernizare a principalelor străzi din municipiu, 240 de biciclete inteligente electrice și alte 60 de biciclete inteligente mecanice, alături de stațiile aferente.

Firma va opera un serviciu de call center și va oferi suport în limba română şi limba engleză pentru a deservi atât utilizatorii locali, cât şi turiştii ce vor utiliza sistemul de bike-sharing.

După lansarea sistemului, albaiulienii și turiștii vor putea utiliza bicicletele de la terminale și cu ajutorul unui telefon mobil, prin intermediul aplicaţiei dedicate NextBike. Închirierea unei biciclete se va putea face astfel în mai puțin de trei secunde, prin scanarea unui cod QR.

Primăria Alba Iulia caută o firmă care să opereze sistemul de bike-sharing „Alba Iulia Velocity”

Primăria Alba Iulia a lansat pe 26 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru încheierea unui acord cadru de servicii de operare, intervenții și reparații a sistemului de bike-sharing „Alba Iulia Velocity”, pentru următorii patru ani.

Valoarea estimată a contractului este de 5.600.000 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, Primăria Alba Iulia a implementat proiectele „Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia” loturile I şi II, în cadrul acestor proiecte fiind achiziţionate şi instalate 6 staţii independente energetic cu 60 de biciclete inteligente mecanice şi 12 staţii branșate electric cu 240 de biciclete inteligente electrice.

Sistemul de bike-sharing Alba Iulia Velocity are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Un alt scop al implementării acestui proiect îl reprezintă beneficiile obținute în urma utilizării bicicletei ca mijloc de transport, respectiv creşterea cotei traficului pe bicicletă în structura modală, crearea unei noi opțiuni de mobilitate, evitarea aglomerației în trafic şi gestionarea cererii pentru transport.

Pentru exploatarea corespunzătoare a sistemului de bike-sharing, pentru asigurarea continuității în exploatare şi disponibilitatea bicicletelor pentru utilizatori, sunt necesare servicii de operare, intervenţii şi reparații a sistemului.

Serviciile prestate de furnizor vor include cel puţin următoarele servicii:

Administrarea şi operarea serverelor sistemului de bike-sharing;

Administrarea şi operarea soluţiei software backoffice de bike-sharing;

Administrarea aplicaţiei mobile de accesare a bicicletelor, inclusiv update-uri;

Administrarea reţelei de comunicaţii pentru toate elementele sistemului de bike-sharing;

Operarea unui serviciu de call center în limba română şi limba engleză;

Colectarea şi organizarea informaţiilor de raportare;

Retragerea şi repopularea integrală cu biciclete a sistemului;

Reiniţializarea sistemului după o perioadă de întrerupere;

Relocarea bicicletelor in staţii, pentru asigurarea funcţionării optime a sistemului;

Servicii de mentenanţă/curăţenie interioară şi exterioară a componentelor interioară şi exterioară a componentelor;

Înlocuire piese şi materiale consumabile;

Intervenţii şi reparaţii la echipamentele şi dotările sistemului, care nu fac obiectul garanţiei.

Sistemul de bike-sharing conţine următoarele componente principale:

terminale inteligente de încărcare a bicicletelor / panouri de acces independente energetic;

staţii de preluare şi predare a bicicletelor;

biciclete inteligente prevăzute cu computer de bord;

centru de operare cu sistem integrat hardware şi software de gestiune şi comunicaţii;

Locaţiile staţiilor branşate electric pentru biciclete:

Locația – nr. docuri – nr. biciclete

bd. Republicii la intersecţia cu str. T. Vladimirescu – 20 – 20

bd. Republicii – Alsting – 25 – 25

bd. Republicii – Bazinul Olimpic – 30 – 30

bd. Revoluţiei – sf. Ecaterina – 10 – 10

bd. Revoluţiei la intersecția cu bd. Transilvaniei – 30 – 30

bd. Revoluţiei la intersecția cu str. Cloșca – 20 – 20

bd. Revoluţiei la intersecţia cu str. Vânătorilor – 10 – 10

bd. Revoluţiei la intersecţia cu str. Calea Moților – 20 – 20

str. Gheorghe Pop de Băseşti – 10 – 10

bd. Încoronării la intersecţia cu str. Apulum – 10 – 10

bd. Încoronării la intersecţia cu str. Take Ionescu – 20 – 20

bd. Încoronării – Gara CFR Alba Iulia – 35 – 35

Locaţiile staţiilor independente energetic pentru biciclete:

Locația – nr. docuri – nr. biciclete

Bd. Ferdinand, la intersecţia cu str. Take Ionescu – 10 – 10

str. Ardealului, la intersecţia cu str. Calea Moților – 10 – 10

str. Ardealului, la intersecţia cu Piaţa I.C. Brătianu – 20 – 20

str. I.C. Brătianu în Piaţa Alessandria – 10 – 10

str. Tudor Vladimirescu, la intersecția cu str. Orizontului – 10 – 10

Fiecare locaţie a sistemului bike-sharing are în componență următoarele echipamente:

Terminal inteligent de preluare-predare a bicicletelor;

Soclu metalic pentru montaj terminal;

Soclu metalic pentru conectare cu dock;

Staţii de preluare şi predare a bicicletelor;

Soclu metalic pentru dock;

Rasteluri individuale de biciclete;

Biciclete inteligente electrice/mecanice cu computer de bord.

