Primăria Alba Iulia cumpără aplicație pentru gestionarea parcărilor publice de reședință. Cum vor fi notificați proprietarii

acum 5 secunde

Primăria Alba Iulia cumpără aplicație pentru gestionarea locurilor de parcare din municipiu. Achiziția este de peste 250.000 de lei. Albaiulienii vor putea fi notificați prin email sau SMS când le expiră abonamentul la parcarea de reședință.

Este vorna despre o platformă, o aplicație de management complet al parcărilor publice de reședință.

Primăria cumpără prin procedură de achiziție directă:

  • Servicii configurare, implementare, instruire platformă – 6 luni: valoare estimată 125.000 fără TVA
  • Serviciul de chirie software inclusiv găzduire pe structura furnizorului/cloud securizat, suport tehnic și mentenanță inclusă – 12 lui post-implementare: valoare estimată 129.000 lei fără TVA

În total, achiziția este la valoarea estimată de 254.000 de lei fără TVA.

Cum va funcționa platforma pentru parcările de reședință

Sistemul va fi utilizat de Serviciul Contracte patrimoniu (administrarea parcărilor), Serviciul Informatică din primărie, poliția locală și cetățeni (interfață web pentru solicitare/achiziție abonamente, plata parcări).

Plaforma va fi sub formă de portal web pentru cetățeni, unde aceștia pot vedea: locuri disponibile în timp real, liste de așteptare, pot face plata online și depune cereri online pentru abonamente; vor putea primi notificări la expirarea abonamentelor.

Sistemul software va permite:

  • evidența locurilor de parcare (vizualizare disponibilitate locuri pe baza unui co de culori a străii locurilor de parcare, abonamente, tipuri de abonamente)
  • layere particulare specifice abonamentului parcării
  • emitere și gestionare abonamente electronice și fizice
  • gestionare zone geografice (delimitări de parcări/baterii)
  • plată online și fizic
  • gestionarea listelor de așteptare
  • rezervări locuri de parcare
  • notificarea prin mail/SMS cu 30 de zile înainte de expirarea locului de parcare
  • raportare și monitorizare pentru administrație (rapoarte statistice, financiar-contabile, istorice)
  • integrări cu sistemul informatic al primăriei
  • funcționalități operare: emitere documente/ factură, dovadă plată etx, notificări email/sms
