Primarul Dorin Nistor: Sebeșul va avea o centură ocolitoare care va scoate din oraș traficul de pe Valea Sebeșului

acum 47 de secunde

Sebeșul va avea o centură ocolitoare: Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a declarat că orașul are nevoie de o centură ocolitoare care să devieze din oraș traficul care vine de pe Transalpina – Valea Sebeșului și care în prezent trece prin centrul orașului.

”Mă preocup de câțiva ani să reușim să realizăm încă o centură ocolitoare. Este vorba despre traficul care vine de pe Valea Sebeșului și care trebuie să ocolească zona centrală a orașului, pentru a ieși spre drumul care duce către Deva și, astfel, să scăpăm de traficul greu care se îndreaptă spre zona industrială, dar și de cel de tranzit.

În acest fel, rezolvăm atât o problemă de mediu, cât și problema traficului. Chiar de curând am primit vestea, întrucât am fost în ultima comisie economică privind avizarea acestui drum ocolitor și finanțarea nerambursabilă; deși atunci când am început proiectul nu exista această structură de finanțare, în prezent vorbim despre: 40% fonduri europene, aproximativ 1% contribuția Guvernului și 59% contribuția municipiului Sebeș” a spus Dorin Nistor, la Alba24.

Costul estimativ ar fi de aproximativ 90 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că partea Sebeșului ar fi de aproximativ 50 de milioane de lei, a precizat primarul.

YouTube video

El a adăugat că Sebeșul nu este îndatorat și că poate apela ușor la un credit. În plus, are un buget anual uriaș. În 2025, bugetul total a fost de 214 milioane de lei.

Vezi și: VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid

”Problema este că nu vedem doar Sebeșul, deoarece în jurul acestui drum există o zonă de câteva sute de hectare care se poate dezvolta.

Într-adevăr, acum este zonă agricolă, și știu că mulți oameni spun că avem nevoie de agricultură, dar avem nevoie și de partea aceasta de potențial pe care ne-o oferă autostrăzile construite în ultimii ani.

Totuși, Sebeșul se află la 50 de kilometri de aeroportul din Sibiu, la aproximativ 110 kilometri de aeroportul din Cluj și la sub 100 de kilometri de cel din Târgu Mureș. Poziția este foarte, foarte, bună.

Avem marfă care se produce în Sebeș, avem activități economice, există peste 1.200 de firme active. Asta înseamnă că aproape la fiecare a șasea casă există o companie. Povestea este deja construită; nu mai trebuie să reinventăm roata.

De aceea spun că această centură ocolitoare este importantă nu doar pentru a scoate traficul din oraș, deși acesta este primul obiectiv, ci și pentru potențialul de dezvoltare pe care îl oferă.

Vorbim despre o zonă de interes nu doar pentru Sebeș, ci pentru întreg arealul.

La fabricile din Sebeș și la spital nu vin doar sebeșeni, vin toți din zonele noastre, adică peste 60.000 de locuitori… mulți vin din Alba Iulia, din județul Hunedoara, din județul Sibiu, pentru locuri de muncă și pentru afacerile care se dezvoltă aici” a adăugat Nistor.

